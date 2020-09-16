Askeri okuldaki kadın cinayeti davasında savcı müebbet ve tahrik indirimi istedi

Olay, 13 Kasım 2019 günü Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Bursa Jandarma Astsubay Okulu'nun bahçesinde yaşandı. Okulda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık'ı, sevgilisi Sosin Küçükgüven, ziyarete geldi. Nizamiyeden giriş yapan Küçükgüven ile Koluaçık, okul bahçesinde buluştu. Ancak bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aydemir Koluaçık, beylik tabancasını çekerek, Sosin Küçükgüven'e 10 el ateş etti. Sosin Küçükgüven, olay yerinde hayatını kaybetti. Aydemir Koluaçık da okuldaki meslektaşlarına teslim oldu. Koluaçık gözaltına alınırken olay yerinde yapılan incelemede 10 boş kovan bulundu. Aydemir Koluaçık, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



10 KURŞUN İSABET ETTİ



Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık’ın yargılanmasına devam edildi. Koluaçık, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS sitemiyle bağlantı kurulamadığından dolayı katılamazken, duruşmada taraf avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili ile öldürülen Sosin Küçükgüven'in ablası Samiye Keleşoğlu hazır bulundu.



Duruşmada dinlenen tanık Uzman Çavuş Ramazan B.Ş., maktul ile sanığın 50 metre ileride buluşarak, konuşmaya başladıklarını belirterek, "Silah sesi duydum. Önce silah sesinin, askeri alanın dışındaki gençlerin kurusıkı tabanca ile ateş etmesi olduğunu düşündüm. Sonra maktul ile sanık tarafına baktığımda, kadını yere düşmüş olarak gördüm. Bu sırada ateş etmeyi bıraksın diye, üzerine doğru koşarak, 'Yapma' diye bağırdım" dedi.



'GENÇLERİN OYUNCAK TABANCA ATTIKLARINI DÜŞÜNDÜK'



Bir diğer tanık Uzman Çavuş Cavit Ş. "Bayan taksi ile geldi. Daha önceden sanık, bir bayanın geleceğini, geldiğinde haber verilmesini istedi. Ben de Aydemir'e haber verdim. Bayan durmadan nizamiyeden içeriye girdi. Aydemir ile bayan içeride buluştu. Daha sonra Aydemir, taksiciyle görüştü. Sonra bayanın yanına gitti. O sırada arkam onlara dönük idi. Ramazan uzman çavuş ile konuşurken silah sesi geldi. Biz, Ziraat Park'ın oradaki gençlerin oyuncak tabanca attıklarını düşünerek oraya baktık. Silah sesi devam ediyordu. O tarafa doğru bakınca, Ramazan Bey 'Yapma' diye bağırdı. İkimiz birden koştuk. Kadın yere düşmüş vurulmuştu. 112'yi aradık. Aydemir, silahı polise teslim etti" diye konuştu.



Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Aydemir Koluaçık ile maktul Sosin Küçükgüven’in olay öncesi bir süre arkadaşlıklarının olduğunu, olay günü ölenin taksiyle sanığın çalıştığı Işıklar Astsubay Okulu Yunuseli Yerleşkesi'ne geldiğini, burada sanık ile maktulun bir süre görüştüklerini, daha sonra sanığın maktule 11 el ateş ettiğini, atışlardan da 10’unun maktule isabet ettiğini ifade etti.



TELEFON KAYITLARI AYDINLATTI



Ayrıca savcı, sanık ile maktul arasında gerçekleşen telefon görüşmeleri çözümlerinden ve olay gecesi ile olay sırasında aralarındaki tartışmalarından eylemin tahrik altında gerçekleştiğini ve böylece sanığın atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, müebbet hapis cezası ve tahrik indirimi talep etti.



ÖLÜM CEZASIYLA CEZALANDIRILSIN



Samiye Keleşoğlu ise "Askeri birliğin içinde, olay sırasında 2-3 tane rütbeli asker ordaymış. Bu olayın meydana geldiğinde arkadaşlarının müdahale edip, kız kardeşimin öldürülmesini engelleyebilirlerdi. Sanığın ölüm cezasıyla cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim" dedi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili ile müşteki vekili, sanığa atılı suçtan dolayı tahrik ve takdiri indirim maddelerinin uygulanmamasını talep etti. Sanık avukatı, "Eski savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Tahrik indirimi uygulanmasını ve sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanık Aydemir Kolaçık’ın tutukluluk halinin devamına, sanık avukatına süre verilmesine ve duruşmayı da karar verilmek üzere ekim ayına erteledi.