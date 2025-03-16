Askeri öğrenciye yatay geçiş yok

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Milli Savunma Bakanlığı’nın fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerle ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararnameye göre, Milli Savunma Bakanlığı’nın fakülte ve yüksekokullarındaki askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri, programları ya da okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecek veya yatay geçiş yapamayacak.

MEZUNİYETTE TEĞMEN RÜTBESİ

Yönetmeliğe göre; Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri ise mezuniyet tarihi olacak. Yani askeri öğrenciler mezun oldukları gün teğmen rütbesi takacak ve bir üst rütbe için bekleme tarihleri de o gün itibarıyla başlamış olacak.