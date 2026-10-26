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Askeri malzeme taşıyan TIR ile traktör çarpıştı: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Askeri Araç#Traktör Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 15:01

Tokat'ın Erbaa ilçesinde askeri malzeme taşıyan TIR’la çarpışan traktördeki Zülfikir Bolat ile eşi Hatice Bolat hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Erbaa ilçesi Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi. Çakır köyü yönünden gelerek kavşağa giren Zülfikir Bolat yönetimindeki 60 EV 501 plakalı traktör ile Erbaa'dan Niksar yönüne giden Piyade Uzman Çavuş B.A. (34) yönetimindeki askeri malzeme taşıyan 176 plakalı TIR çarpıştı.

Askeri malzeme taşıyan TIR ile traktör çarpıştı: 2 ölü

Kazada traktör sürücüsü Zülfikir Bolat'ın (71) eşi Hatice Bolat (75) olay yerinde, sürücü ise hastanede hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Askeri malzeme taşıyan TIR ile traktör çarpıştı: 2 ölü

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Zülfikir Bolat ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförü B.A. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Askeri malzeme taşıyan TIR ile traktör çarpıştı: 2 ölü

 

 

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#Trafik Kazası#Askeri Araç#Traktör Kazası

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