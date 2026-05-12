Askeri Liselere Giriş Sınavı’nda usulsüzlük soruşturması: 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 08:43

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2014 Askeri Liselere Giriş Sınavı’nda (ALS) usulsüzlük yaptıkları ve sınav sorularını verdiği/aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014 Askeri Liselere Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularına erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığı, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği, soru aldığı ve verdiği tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

