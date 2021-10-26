Askeri lise sınav sorularının örgüt tarafından verildiğini itiraf ettiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Trajedide yeni perde... Korkunç gerçek ortaya çıktıTrajedide yeni perde... Korkunç gerçek ortaya çıktı#Alec Baldwin
Vodafone Parkta herkesin gözünden kaçtı Penaltıda Ersin...Vodafone Park'ta herkesin gözünden kaçtı! Penaltıda Ersin...#Beşiktaş Galatasaray
Bu kış nasıl geçecek Uzmanlar o tarihe dikkat çektiBu kış nasıl geçecek? Uzmanlar o tarihe dikkat çekti#Hava Durumu
10 Büyükelçinin geri adımı… Vatandaşlıktan çıkarılsın önerisi Bahçeli: Kavala Sorosun kuryesi, Gezinin kışkırtıcısıdır10 Büyükelçinin geri adımı… Vatandaşlıktan çıkarılsın önerisi! Bahçeli: Kavala Soros'un kuryesi, Gezi'nin kışkırtıcısıdır#MHP
Aşı karşıtlarının argümanı çöktü Oxford açıkladı... Asıl hedef belli olduAşı karşıtlarının argümanı çöktü! Oxford açıkladı... Asıl hedef belli oldu#Koronavirüs
Alışılmışın çok dışında... Koronavirüse karşı akrep zehriAlışılmışın çok dışında... Koronavirüse karşı akrep zehri! #Koronavirüs
NASAdan heyecanlandıran paylaşım... Kara deliğin etrafında dönüyorNASA'dan heyecanlandıran paylaşım... Kara deliğin etrafında dönüyor!#NASA
Avukat dedektif gibi iz sürüp yakaladı Hırsızın kimliği şoke ettiAvukat dedektif gibi iz sürüp yakaladı! Hırsızın kimliği şoke etti#İzmir
Bende diskalkuli var'Bende diskalkuli var'#Beren Saat
PKKda derin çatlak 680 terörist isyan etti: TSKnın karşısına çıkamadılarPKK'da derin çatlak! 680 terörist isyan etti: TSK'nın karşısına çıkamadılar#PKK
Sergen Yalçın, Fatih Terimle ne konuştuklarını açıkladıSergen Yalçın, Fatih Terim'le ne konuştuklarını açıkladı#Beşiktaş
Bir babanın en acı günüBir babanın en acı günü! #Tuna Saydan
Faiz indirimi geldi, satışların artması bekleniyor... Konut piyasası hareketlenecekFaiz indirimi geldi, satışların artması bekleniyor... Konut piyasası hareketlenecek#Faiz İndirimi
Kornerde kafalar karıştı Aynısı Marsilyada yaşandı...Kornerde kafalar karıştı! Aynısı Marsilya'da yaşandı...#Beşiktaş Galatasaray
Bu kez Angelina şaşırttıBu kez Angelina şaşırttı#Angelina Jolie
HABERLERGündem Haberleri

Askeri lise sınav sorularının örgüt tarafından verildiğini itiraf ettiler

#İzmir#FETÖ#İtirafçı
Askeri lise sınav sorularının örgüt tarafından verildiğini itiraf ettiler

İzmir'de geçen hafta FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen, 142 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalandıktan sonra 'faydalı itirafçılık' yapan 3 şüpheli, örgütün, askeri lise sınavlarından önce soruları kendilerine verdiklerini, bu sayede derece yaptıklarını söyledi.

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İzmir merkezli 41 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen hafta 1'i albay, 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 3'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 30'u astsubay, 11'i uzman çavuş rütbesinde, 3'ü Deniz Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik, 15'ı Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 16'sı Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 33'ü muvazzaf, 48 asker, 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi.

FETÖnün avukatlık yapılanmasına operasyon

İlgili Haber:FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 142 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüphelinin gözaltı kararı sağlık durumları, 1 diğerinin ise mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 5 kişi de sonradan değişen delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. 40 kişi ise 'faydalı itirafçılık' dolayısıyla kolluk biriminden serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 89 şüpheli, tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi. Sulh ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 82’si tutuklandı. Diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesi alınabilen şüphelilere göre, itirafçı oranı yüzde 39 olarak kayıtlara geçti. Tamamı yurt dışında olan 16 firari şüphelinin yakalaması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

'SORULARI EL YAZISI İLE YAZILMIŞ ŞEKİLDE VERDİLER'

Haberin Devamı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 'faydalı itirafçı' olan bazı şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Askeri lise sınavından bir gün önce sınavda çıkacak olan bazı soruların kendilerine 'el yazısı' ile yazılmış şekilde verildiğini söyleyen B.Ö., örgütle bağını kesmek istedikten sonra okuldaki başarı puanının düşürüldüğünü ve attığı tweet yüzünden idari işlem uygulanıp en yüksek ceza verildiğini söyledi. B.Ö., "Bir gün önce verilen kağıtta yazılan soruları 6- 7 kere tekrar ettikten sonra sınava girip örgüt evinde kalan diğer arkadaşlarla birlikte başarılı olduk. Mülakatlar için özel hazırlandık. Örgüt üyeleri, örnek mülakat provaları yaptılar. Okula başladıktan sonra örgüt ile bağını kesmek istediğimde, 'Şefkat tokadı' olarak dile getirdikleri söylemi uygulamaya başladılar. Okuldaki başarı puanım düşürüldü. Örgütle bağımı koparmak istediğimi belirttikten hemen sonra 6 ay önce attığı tweet yüzünden hakkımda idari işlem uygulandı ve en yüksek sınırdan ceza verildi" diye konuştu.

'MÜDÜR YARDIMCISI ÖRGÜT EVİNE GÖTÜRDÜ'

Haberin Devamı

İtirafçılardan askeri okuldan ilişiği kesilen öğrencilerden E.C.K., 7’nci sınıfa giderken Buca Gediz Anafen Dershanesi'nin müdür yardımcısı tarafından örgüt evine götürüldüklerini söyledi. E.C.K'nin, "Gediz Anafen Dershanesi'nde 7’nci sınıfın ortalarında dershanenin müdür yardımcısı, asker olmak istediğimi öğrendikten 2 ay sonra benim ile birlikte 5 arkadaşımız örgüt evine götürdü. Örgüt evinde askeri lise sınavı öncesinde deneme soruları çözdük. Sınavda da bu soruların benzerleri çıktı. Ben de arkadaşlarım da sınavı dereceyle kazandı" dediği belirtildi.

Haberin Devamı

'DENEMELERİN BİREBİR AYNISI SORULAR ÇIKTI'

Askeri lise sınavında çıkan soruların birebir aynılarının kendilerine 1 ay önce deneme olarak verildiğini belirten H.B.B. ise ifadesinde şunları söyledi:

"Sınavdan 1 ay önce örgüt evinde diğer 2 arkadaşımla birlikte kalırken test kitapçığı ve yaprak test şeklinde bulunan deneme sınavları çözdürüyorlardı. 1 ay bu şekilde devam etti. Sınava girdiğimde 15-20 sorunun, bize çözdürülen denemelerin birebir aynısı olduğunu fark ettim. Sınavdan sonra bunu neden yaptıklarını sorduğumda, kazanmam için soruların bir kısmını bu şekilde verildiğini söylediler."

İlgili Haberler:

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı.... Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!2021'nin en değerli markaları açıklandı! Devler sıralamasında birinci bakın hangisi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#FETÖ#İtirafçı

BAKMADAN GEÇME!

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!

2021nin en değerli markaları açıklandı Devler sıralamasında birinci bakın hangisi

2021'nin en değerli markaları açıklandı! Devler sıralamasında birinci bakın hangisi

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!