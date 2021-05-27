Askeri cezalarda yeni düzenleme

Teklife göre, Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında askeri suçlardan dolayı soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlı olacak. Yüce Divan’da yargılanacak komutanların soruşturmalarını da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yapacak. Teklifle getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

Kişiye suçu işlerken rastlanması kişinin de kaçma olasılığının bulunması ve cumhuriyet savcısına derhal başvurma olanağı bulunmadığı takdirde; amiri, üstü, devriye, askeri inzibat ve kolluk görevlisi asker kişiyi yakalama yetkisine sahip olacak. Savcı kişiyi serbest bırakmaz ise en yakın askeri inzibat karakoluna veya askeri makama ya da adli kolluğa teslim edecek. Asker kişilerin gözaltına alınması veya tutuklanması durumunda derhal kıta komutanı veya askeri kurum amirine de haber verilecek. Askeri suçlarla ilgili, subay ve astsubayların şüpheli sıfatıyla ifadesi bizzat cumhuriyet savcısı tarafından alınacak.

SORUŞTURMA İZNİ

Soruşturma izni, tugay komutanı tarafından verilecek. General ve amiraller hakkındaki soruşturma izni ise görev yeri dikkate alınarak ilgisine göre Genelkurmay Başkanı’nın veya ilgili kuvvet komutanının teklifi üzerine ya da resen Milli Savunma Bakanı tarafından verilecek.

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