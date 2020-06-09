‘Askeri casusluk’ gözaltısı

İddiaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait gizli kalması gereken bazı bilgi ve belgelerin sızdırılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla “siyasal ve askeri casusluk” ile “devlete ait gizli bilgi ve belgelerin ifşa edilmesi” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Teknik takip başlatan istihbarat birimleri İstanbul’da görevli muvazzaf subay E.B.’nin telefonunu dinlemeye aldı. Yaklaşık 4 aylık teknik dinlemenin ardından E.B.’nin Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile görüşmeler yaptığı ileri sürüldü. Başsavcılığın talimatıyla Yıldız, Dükel ve E.B., dün sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gözaltına alındı. TEM ekipleri ayrıca Yıldız, Dükel ve E.B.’nin evlerinde arama yaparak, cep telefonları, bilgisayar ve dijital materyallerine de incelemek üzere el koydu. Yıldız, Dükel ve E.B. için 2 günlük gözaltı süresi bulunduğu kaydedildi.

Müyesser Yıldız, FETÖ’nün kumpas davalarından olan Ergenekon’da da tutuklanmış, 16 ay Silivri’de cezaevinde kalmıştı.

TGC’DEN TEPKİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Tele-1 TV Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Cemiyetten yapılan açıklamada şöyle denildi: “Meslektaşlarımızın gazetecilik faaliyetinden gözaltına alınması açıkça verilmek istenen bir gözdağıdır. Suçlamalar ne olursa olsun savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek gazetecilerin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaması gereken bir uygulamadır. Gazeteciler görevlerini yapabilmeli.”