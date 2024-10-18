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Askeri araç şarampole devrildi: 6 askeri personel yaralandı

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#Trafik Kazası#Jandarma#Bilecik
Askeri araç şarampole devrildi: 6 askeri personel yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 11:13

Bilecik'te denetimden dönen jandarma aracının şarampole yuvarlanması sonucu 6 askeri personel yaralandı.

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Alınan bilgilere göre; Söğüt-İnhisar kara yolunda seyir halinde bulunan İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askeri araç, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı.

Askeri araç şarampole devrildi: 6 askeri personel yaralandı

Yaşanan kazada 4'ü uzman çavuş, 2'si astsubay 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 2'si Bozüyük 4'ü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Askeri araç şarampole devrildi: 6 askeri personel yaralandı

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavisi süren 4 askeri ziyaret etti. Sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Aygöl, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Askeri araç şarampole devrildi: 6 askeri personel yaralandı

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#Trafik Kazası#Jandarma#Bilecik

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