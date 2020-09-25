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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Askere uyarı: Düğüne gitmeyin

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Askere uyarı: Düğüne gitmeyin
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini nikâh ve düğün gibi virüs bulaşma riski yüksek etkinliklere katılmamaları için uyardı.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan COVID-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda, askeri personelin düğün, nikâh gibi etkinliklere katılımlarına yönelik yeni düzenleme yapıldı. Bu kapsamda TSK personeline, koronavirüsün yayılma riskinin yüksek olduğu düğün ve nikahlara katılmamaları konusunda uyarı yapıldı. Böylece virüsün kışlalardan uzak tutulmasına yönelik yeni bir tedbir daha hayata geçirilmiş oldu.

EN BAŞARILI ORDULARDAN BİRİ

Milli Savunma Bakanlığı’nca alınan önlemlerin Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde planlanması ve harfiyen uygulanması, yaklaşık 500 bin kişilik Türk Silahlı Kuvvetleri’nde pozitif vaka sayılarının çok düşük seviyelerde kalarak kontrol altında tutulmasını sağladı. TSK bu başarısıyla, vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı.

TSK’nın COVID-19’la mücadelesinde Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan KOMMER’in önemli rol oynadığı bildirildi. Üs bölgelerinden filolara kadar süreci başarıyla yöneten KOMMER, filyasyon ekipleri oluşturdu, Vaka Takip Yazılımı ile bilgisayar üzerinden süreci takip etti.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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