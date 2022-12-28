Askere gidebilmek iÃ§in 4 ayda 57 kilo verdi

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Askere gidebilmek için 4 ayda 57 kilo verdi

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#Manisa#Kilo Verme#Askerlik
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 28, 2022 12:03

Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilÃ§esinde aÅŸÄ±rÄ± kilosu nedeniyle sorun yaÅŸayan Nuh KÄ±lÄ±Ã§ (19), askere gidebilmek iÃ§in 4 ayda 57 kilo vererek 155 kilodan, 98 kiloya dÃ¼ÅŸtÃ¼. KÄ±lÄ±Ã§, "Muayene iÃ§in askerlik ÅŸubesine gittiÄŸimde, bu kilo ile askere alamayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. Ben de hÄ±rs yaptÄ±m ve inat ettim. Åžu an askere gitmek iÃ§in gereken kiloyu verdim. VatanÄ±ma hizmet edebileceÄŸim iÃ§in Ã§ok mutluyum" dedi.

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AlaÅŸehir'de 7 Ã§ocuklu bir ailenin 6'ncÄ± Ã§ocuÄŸu olan Nuh KÄ±lÄ±Ã§, 4 ay Ã¶nce askere gitmek iÃ§in muayene oldu. 155 kilo olduÄŸu iÃ§in askerlik yapamayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen KÄ±lÄ±Ã§, bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±. Fazla kilolarÄ±ndan kurtulmak iÃ§in zayÄ±flamaya karar veren KÄ±lÄ±Ã§, spora ve diyete baÅŸladÄ±. 4 ay boyunca sÄ±kÄ± bir program uygulayan KÄ±lÄ±Ã§, 57 kilo verip, 98 kiloya dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Diyet ve spor programÄ±nÄ± Savunma SporlarÄ± AntrenÃ¶rÃ¼ Adem Demirci'nin yÃ¶nlendirmesiyle uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan KÄ±lÄ±Ã§, "Askerlik ÅŸubesine gittiÄŸimde fazla kilom nedeniyle askerlik yapamayacaÄŸÄ±m sÃ¶ylendi. Zor gÃ¼nler yaÅŸadÄ±m. Mide kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyatÄ± olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, Adem Hoca ile tanÄ±ÅŸtÄ±k. KÄ±sa sÃ¼rede disiplinli Ã§alÄ±ÅŸarak kilo verebileceÄŸimi sÃ¶yledi. HayatÄ±m kilo vermeden Ã¶nce Ã§ok zordu. DÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ±m oldu ve sosyal ortamlardan uzak durmak zorunda hissettim. Son olarak askerlik ÅŸubesine muayene iÃ§in gittiÄŸimde, bu kiloyla askere alamayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. Bunun Ã¼zerine hÄ±rs yaptÄ±m, inat ettim ve gereken kiloyu verdim. askere gidebileceÄŸim. VatanÄ±ma hizmet edebileceÄŸim iÃ§in Ã§ok mutluyum. Askerlik iÃ§in tekrar baÅŸvuru yaptÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

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Askere gidebilmek iÃ§in 4 ayda 57 kilo verdi

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AZMÄ° SAYESÄ°NDE BAÅžARDI

Savunma SporlarÄ± AntrenÃ¶rÃ¼ Adem Demirci, "Nuh, 4 ay Ã¶nce geldiÄŸinde kilolu olduÄŸu iÃ§in askere alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle mide ameliyatÄ± olmak istediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini paylaÅŸtÄ±. UygulayacaÄŸÄ±mÄ±z program sayesinde, spor ve diyetle kilo verebileceÄŸini sÃ¶yledik. Hem diyeti hem de sporu ara vermeden dÃ¼zenli bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. 155 kilodan 98 kiloya dÃ¼ÅŸtÃ¼. askerlik baÅŸvurusunu yaptÄ±. Azminden dolayÄ± onu tebrik ediyor ve onunla gurur duyuyoruz" diye konuÅŸtu.Â

Askere gidebilmek iÃ§in 4 ayda 57 kilo verdi

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#Manisa#Kilo Verme#Askerlik

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