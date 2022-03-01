Askerden Ukrayna haritalı toplantı

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Toplantı salonunda Ukrayna haritasının bulunması dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirmesinde, “Bakan Akar, toplantıda devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi” denildi. Akar, dün Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir kez daha görüştü.



Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün Putin’in Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede çatışma ve gerginlik ortamının bir an önce sonlandırılması için ortak çabaların arttırılması hususunda mutabık kalındı.