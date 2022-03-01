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Askerden Ukrayna haritalı toplantı

#Ukrayna#Hulusi Akar#Toplantı
Askerden Ukrayna haritalı toplantı

Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatının sona ermesi için bir yandan diplomatik girişimlerini sürdürürken, diğer yandan gelişmeleri askeri açıdan da yakından takip ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna’da sahadaki gelişmeleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesi ve birlik komutanlarının katıldığı videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda değerlendirdi.

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Toplantı salonunda Ukrayna haritasının bulunması dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirmesinde, “Bakan Akar, toplantıda devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi” denildi. Akar, dün Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir kez daha görüştü. 

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün Putin’in Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede çatışma ve gerginlik ortamının bir an önce sonlandırılması için ortak çabaların arttırılması hususunda mutabık kalındı. 

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#Ukrayna#Hulusi Akar#Toplantı

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