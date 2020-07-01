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Hürriyet
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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 15:27,Son Güncelleme:

Asker uğurlamasında şoke eden görüntüler

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Asker uğurlamasında şoke eden görüntüler
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BURSA'da asker uğurlamasında koronavirüs tedbirlerine rağmen sosyal mesafeyi hiçe sayarak ‘uzun eşek’ oynayanlar kameralara yansıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülke genelinde son günlerde haberlere de konu olan asker uğurlama görüntüleri nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve uyarıda bulunmuştu.

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  • Asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayıp, uzun eşek oynadılar
  • Asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayıp, uzun eşek oynadılar
  • Asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayıp, uzun eşek oynadılar
  • Asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayıp, uzun eşek oynadılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kentte birliklerine katılmak için yola çıkan asker adayları için caddelerde uzun araç konvoyu oluşturdu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde dün akşam asker uğurlaması yapanlar, ‘uzun eşek’ oynayarak sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bir asker adayının vatandaşların sırtına basarak, otobüse bindiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Asker uğurlamasına katılanların maske takmadığı ve sosyal mesafeye de uymadıkları görüldü.

SAĞLIK BAKANI UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülke genelinde son günlerde haberlere de konu olan asker uğurlama görüntüleri nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti:

"Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"

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