Asker uÄŸurlamasÄ±nda elinde meÅŸale patladÄ±! 9 kiÅŸide iÅŸitme kaybÄ± oldu

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Olay, Cuma akÅŸamÄ± saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±'nda meydana geldi. Vatani gÃ¶revini yapmak Ã¼zere Tokat'a giden Furkan Ã–ztÃ¼rk iÃ§in arkadaÅŸlarÄ± uÄŸurlama eÄŸlencesi dÃ¼zenledi. UÄŸurlama sÄ±rasÄ±nda Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n bindiÄŸi otobÃ¼sÃ¼n Ã¶nÃ¼nde duran grup, meÅŸale yakarak Ä°stiklal MarÅŸÄ± okumaya baÅŸladÄ±. DiÄŸer arkadaÅŸlarÄ± gibi meÅŸale yakan Muharrem Ã–ztÃ¼rk ise korkunÃ§ bir sÃ¼rprizle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n elindeki meÅŸale yandÄ±ktan kÄ±sa sÃ¼re sonra patladÄ±. Patlamada Muharrem Ã–ztÃ¼rk elinden yaralanÄ±rken, saÄŸ kulaÄŸÄ±nda da iÅŸitme kaybÄ± oluÅŸtu. Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n hemen yanÄ±ndaki Murat Nantu ve 8 kiÅŸinin daha kulaklarÄ±nda iÅŸitme kaybÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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Olaydan sonra hastanede eline pansuman yapÄ±lan Muharrem Ã–ztÃ¼rk, yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.

PatlamanÄ±n ardÄ±ndan bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat kendine gelince durumu fark ettiÄŸini ifade eden Ã–ztÃ¼rk, "Biz dÃ¼n Esenler otogarÄ±nda Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ±m Furkan Ã–ztÃ¼rk'Ã¼ askere uÄŸurladÄ±k. UÄŸurlama sÄ±rasÄ±nda Ä°stiklal MarÅŸÄ± okurken gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len olsun dedik, meÅŸale yaktÄ±k. Herkes meÅŸalesini aldÄ±. Benim iÃ§ime doÄŸmuÅŸtu, arkadaÅŸÄ±ma yakmayacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yledim. 'Belki ateÅŸleri Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸer, baÅŸÄ±mÄ±za bir bela gelir' dedim. Bana 'En yakÄ±n arkadaÅŸÄ±sÄ±n, sen yak' diyerek elime meÅŸaleyi tutuÅŸturdular. Ben yaktÄ±m meÅŸaleyi, sol elime aldÄ±m. O sÄ±rada solumda uzun boylu bir arkadaÅŸÄ±m vardÄ±. Onu yakarÄ±m diye korkarak saÄŸ elime aldÄ±m. Sol elime aldÄ±ÄŸÄ±mda yanÄ±mda Murat vardÄ±, zaten aldÄ±ÄŸÄ±m gibi patladÄ±. Onun sol kulaÄŸÄ± benim de saÄŸ kulaÄŸÄ±m duymuyor. Elim yandÄ±. Onun haricinde 7-8 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kulaklarÄ±nda duyma kaybÄ± var. Ben o esnada bayÄ±lmÄ±ÅŸÄ±m, dÃ¼ÅŸtÃ¼m yere. Ben insanlar baÅŸkasÄ± iÃ§in toplandÄ± sanmÄ±ÅŸtÄ±m ama ayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mda bayÄ±lan kiÅŸinin ben olduÄŸunu, insanlarÄ±n benim iÃ§in toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettim. Kimseye tavsiye etmiyorum. Elim yandÄ±, kulaÄŸÄ±m duymuyor. KonuÅŸurken kendi sesim beynimin iÃ§inde yankÄ±lanÄ±yor" dedi.

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"ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä° OLACAÄžIZ"

Olayda sol kulaÄŸÄ±nda duyma kaybÄ± yaÅŸayan Murat Nantu ise, â€œAskere gidecek arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± uÄŸurlamaya gittik. UÄŸurlama sÄ±rasÄ±nda meÅŸale yaktÄ±k. MeÅŸale kulaÄŸÄ±mÄ±n dibinde patladÄ±. Hastaneye gittik, pek bir ÅŸey yapamadÄ±lar sadece kulak damlasÄ± verdiler. Gereken yerlere ÅŸikayetÃ§i olacaÄŸÄ±z. Yani kÄ±rk yÄ±lda bir olacak bir ÅŸey, o da bizim baÅŸÄ±mÄ±za geldi. Bir daha olacaÄŸÄ±nÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum ama peÅŸine de dÃ¼ÅŸeceÄŸiz bu olayÄ±n" ifadelerini kullandÄ±.

Ã–te yandan patlama anÄ± cep telefonu kamerasÄ±na da yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde patlamanÄ±n ardÄ±ndan Ã§evredekilerin kÄ±sa sÃ¼reli panik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve birinin 'GÃ¶zÃ¼ gitti' diye tepki verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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