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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

Asker uğurlama konvoyunda sosyal mesafe unutuldu

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Asker uğurlama konvoyunda sosyal mesafe unutuldu
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BURSA’da, asker uğurlamak için konvoy yaparak caddeyi trafiğe kapatan kalabalık grup, araçlarından inerek eğlendi. Gruptakilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülürken, diğer sürücüler ve çevredekiler koronavirüs önlemlerine uyulmamasına tepki gösterdi.

Dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 4’üncü Cadde’de asker uğurlaması için konvoy yapanlar, caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Yaklaşık 8 araçlık konvoy oluşturan gençler, cadde üzerinde araçlarından inerek, askere gidecek olan kişiyi havaya attı. Bu sırada cadde üzerinde bulunan diğer araç sürücüleri ile evlerinde olan bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan bir vatandaş ise konvoydakileri eleştirerek, ''Yolu kapatıp, asker uğurlaması yapıldı. Hiçbir koronavirüs önlemi alınmadı. Ayrıca havaya ateş açıldı'' dedi.

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