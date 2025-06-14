×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Asker uğurlama eğlencesi korkunç bitti! 18 yaşındaki Deniz, bıçaklanarak öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Bıçaklı Saldırı#Cinayet
Asker uğurlama eğlencesi korkunç bitti 18 yaşındaki Deniz, bıçaklanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 12:21

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada V.T. (18), Deniz Özel'i (18) bıçaklayarak öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, saat 01.00 sıralarında Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Asker uğurlama eğlencesine katılan Deniz Özel ile V.T. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeyle birlikte kavgaya dönüştü. Kavga sırasında V.T., yanında taşıdığı bıçakla Deniz Özel'i karnından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. V.T. kaçarken; aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özel, ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özel, burada hayatını kaybetti. Kaçan V.T. polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Bıçaklı Saldırı#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!