Asker sevkine 1 ay erteleme

COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan bu karara göre sevkler 22-24 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güvenlik kaynakları, şu aşamada terhislerin ertelenmesinin ise söz konusu olmadığı, pandemi tedbirleri kapsamında sadece 23-25 Kasım sevklerinin bir ay ileriye ertelendiği bilgisini paylaştı. Aynı kaynaklar 19-21 Kasım arasında sevkleri yapılacak bedelli askerlerin sevklerinde de erteleme olmadığını duyurdu.