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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 21.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Asker sevkine 1 ay erteleme

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Asker sevkine 1 ay erteleme
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Milli Savunma Bakanlığı, askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin bir ay ileriye ertelendiğini duyurdu.

COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan bu karara göre sevkler 22-24 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güvenlik kaynakları, şu aşamada terhislerin ertelenmesinin ise söz konusu olmadığı, pandemi tedbirleri kapsamında sadece 23-25 Kasım sevklerinin bir ay ileriye ertelendiği bilgisini paylaştı. Aynı kaynaklar 19-21 Kasım arasında sevkleri yapılacak bedelli askerlerin sevklerinde de erteleme olmadığını duyurdu.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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