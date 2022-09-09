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Asker mektuplarını 27 yıl sonra okudu

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#Esenyurt#Mektup#Asker
Asker mektuplarını 27 yıl sonra okudu
Eyüp Serbest
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 07:00

Esenyurt’ta belediyenin açtığı okuma yazma kurslarına özellikle kadınların ilgisi büyük. Haftada iki gün dörder saat okuma-yazma eğitimi alan kadınlara fen bilgisi, matematik ve sosyal bilgiler dersleri de veriliyor. Kursun sonunda başarılı olanlar ilkokul mezuniyet sertifikası alıyor. Bu sertifika ile açık ortaöğretim başvurusunda da bulunulabiliyor.

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Kurslara devam eden kadınlardan biri de 2 çocuk annesi, 44 yaşındaki Zeynep Teter. Bugüne kadar hiç okula gitmeyen Teter artık kitap okuyabiliyor ancak kendisini en çok sevindiren şey, eşinin 27 yıl önce askerdeyken yazdığı mektupları artık okuyabilmesi.

Asker mektuplarını 27 yıl sonra okudu

DAHA YOLUN BAŞINDAYIM

Henüz yolun başında olduğunu ve eğitimine devam edeceğini söyleyen Teter duygularını şöyle anlattı: “Eşimin askerdeyken gönderdiği mektupları okuyabilmenin hayâlini kuruyordum. Eşimin amcasının kızı okurdu. Şimdi okuyabiliyorum. Mutluyum, gururluyum.”

Öğretmen Şafak Gökçek ise “Küçük çocuklar gibi değiller hepsi farklı bir dünya” dedi.

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#Esenyurt#Mektup#Asker

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