Asker mektuplarını 27 yıl sonra okudu

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Kurslara devam eden kadınlardan biri de 2 çocuk annesi, 44 yaşındaki Zeynep Teter. Bugüne kadar hiç okula gitmeyen Teter artık kitap okuyabiliyor ancak kendisini en çok sevindiren şey, eşinin 27 yıl önce askerdeyken yazdığı mektupları artık okuyabilmesi.

DAHA YOLUN BAŞINDAYIM

Henüz yolun başında olduğunu ve eğitimine devam edeceğini söyleyen Teter duygularını şöyle anlattı: “Eşimin askerdeyken gönderdiği mektupları okuyabilmenin hayâlini kuruyordum. Eşimin amcasının kızı okurdu. Şimdi okuyabiliyorum. Mutluyum, gururluyum.”

Öğretmen Şafak Gökçek ise “Küçük çocuklar gibi değiller hepsi farklı bir dünya” dedi.