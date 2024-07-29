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Asker konvoyu için tünel kapatanlar yakalandı

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#İstanbul#Beykoz#Tünel
Asker konvoyu için tünel kapatanlar yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 04:59

İstanbul Beykoz'da asker uğurlaması için tünel içinde trafiği engelleyen 7 kişi yakalanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

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Olay, 27 Temmuz'da Halil Ulukurt Tüneli'nde meydana geldi. Asker uğurlaması için konvoy yapan kalabalık grup, tünel içinde uzun süre trafik akışını engelledi.

Grubunun meşale yakıp oynaması üzerine trafikte bekleyen diğer sürücüler, yolun kapatılmasına tepki gösterdi.

7 KİŞİ YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekiplerinin incelemelerinde 11 araç tespit edilirken, 7 kişi yakalandı.

Yakalanan kişilere Karayolları Trafik Kanunu gereğince cezai işlem uygulanırken, haklarında adli işlem başlatıldı. 

 

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#İstanbul#Beykoz#Tünel

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