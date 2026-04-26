Asker eğlencesine kurşun yağdırdı

Güncelleme Tarihi:

#Asker Eğlencesi #Silah#Tartışma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 07:00

17 yaşındaki Derviş G., silahla gelerek asker eğlencesi için toplanan gruba ateş açtı. Kurşunlardan biri 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer’e isabet etti. Özer ağır yaralanırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İstanbul Esenler’de 19 Nisan’da, iddiaya göre, Derviş G. (17) hasmını bulmak için sokakta karşılaştığı kişilere onu görüp görmediklerini sordu. Derviş G. daha sonra olay yerine araçla hızla geldiği için çevredekiler tarafından uyarıldı. Bunun üzerine Derviş G. ile kendisini uyaranlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Derviş G. aracıyla uzaklaştı.

RASGELE ATEŞ ETTİ

Kısa bir süre sonra Derviş G. olay yerine silahla geldi, tartıştığı kişilere hakaret etmeye başlayınca kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sonrasında Derviş G. asker eğlencesi için sokakta toplanan kalabalığa doğru silahla ateş açtı. Kurşunlar asker eğlencesi için orada bulunan Yusuf Arda Özer’e (17) isabet etti. Şüpheli Derviş G. ve birlikte geldiği 3 kişi ile kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Özer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yusuf Arda Özer’in bir haftadır yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen Derviş G.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ağır yaralanan Yusuf Arda’nın annesi Esma Özer, “Silah sesleri geldi. Dışarı çıktım bir baktım ki benim yavrum yerlerde yatıyor. Hâlâ yakalanmadı. Utanma yok, arlanma yok, o olayı yapan kişi benim diğer yavrularımı da vuracakmış. Durumu kritik, risk devam ediyor, iç kanaması devam ediyor” dedi.

‘BİR SÜRÜ ÇOCUK VARDI’

Yusuf Arda’nın arkadaşı Muhammed Abdo ise “Tartışma sonrası arabayla gitti, yürüyerek geri geldi. Bizim de arkadaşımız kavga çıkmasın diye yanına gitti. Arkadaşım onu tuttu, ‘Ne oldu?’ dedi. ‘Arka mahalleye gidelim, orada konuşalım, eğlencemiz var, bozmayın’ dedi. Daha sora o elini silaha attı, arkadaşımız da ona vurdu, daha sonra silahla bize doğru ateş etmeye başladı. Bizim arkadaşımıza geldi mermi, bir sürü çocuk vardı orada, 7-8 el ateş etti” diye konuştu.

