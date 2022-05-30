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Asker eğlencesinde 'pes' dedirten görüntü! Peş peşe ateş ettiler

#İstanbul#Güngören#Asker Eğlencesi
Asker eğlencesinde pes dedirten görüntü Peş peşe ateş ettiler

İstanbul Güngören'de asker eğlencesi sırasında 3 kişi, pompalı tüfeklerle peş peşe ateş etti. Halay çeken kalabalığa doğru yöneltilen silahların patladığı anlar, cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

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Dün akşam saatlerinde asker eğlencesi düzenleyen mahalle sakinleri, sokakta halay çekerek eğlenirken 3 kişi hafif ticari araçtan 2 pompalı tüfek çıkardı. Çevredekilerin uyarısını dikkate almayan bu kişiler, tüfekleri kalabalığa doğru yönelterek ateş etmeye başladı.

Asker eğlencesinde pes dedirten görüntü Peş peşe ateş ettiler

Dar sokakta yaşanan olay sırasında gençlerden biri elindeki kovanı yere düşürdü ve pompalı tüfek kontrolsüz şekilde ateş aldı. Bu sırada sokakta bulunan bir kişi apartmana kaçarken, ateş eden 3 kişi tüfeklerle uzaklaştı. Faciaya davetiye çıkaran olay, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Asker eğlencesinde pes dedirten görüntü Peş peşe ateş ettiler

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#İstanbul#Güngören#Asker Eğlencesi

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