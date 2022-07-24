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Asker eğlencesinde 'pes' dedirten anlar: Şaka olsun diye silahı arkadaşının kafasına dayadı!

#İstanbul#Bağcılar#Asker Eğlencesi
Asker eğlencesinde pes dedirten anlar: Şaka olsun diye silahı arkadaşının kafasına dayadı

İstanbul Bağcılar'da sokakta düzenlenen asker eğlencesinde bir grup genç, ellerindeki silahı sırayla havaya doğru ateşledi. Gençlerden biri havaya ateş ettikten sonra silahı arkadaşının kafasına dayayıp şaka yapmaya çalıştı. Tehlikeli oyun anları cep telefonuyla kaydedildi.

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Olay, 22 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında kalabalığın içinden ayrılan genç bir grup sırayla ellerine aldıkları silahla havaya defalarca ateş etti.

Asker eğlencesinde pes dedirten anlar: Şaka olsun diye silahı arkadaşının kafasına dayadı

Gruptan bir kişi havaya ateş ettikten hemen sonra aynı silahı arkadaşının kafasına dayayıp şaka yapmaya çalıştı. Daha sonra başka birine verdiği silah yeniden havaya doğru ateşlendi.

Asker eğlencesinde pes dedirten anlar: Şaka olsun diye silahı arkadaşının kafasına dayadı

Gençlerin tehlikeli oyununu sokak sakini bir kişi evinin penceresinden cep telefonuyla kaydetti.

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Asker eğlencesinde pes dedirten anlar: Şaka olsun diye silahı arkadaşının kafasına dayadı

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#İstanbul#Bağcılar#Asker Eğlencesi

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