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Asker eğlencesinde havaya ateş eden 2 kişi gözaltına alındı

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#Arnavutköy#Asker Eğlencesi #Gözaltı
Asker eğlencesinde havaya ateş eden 2 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 14:50

Arnavutköy'de asker eğlencesi yapan bir gruptaki 2 kişi silahla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 15.30'da Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grubun içindeki 2 kişi uzun namlulu silah ve tabanca ile havaya ateş açtı. O anlar gruptaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda havaya silahla ateş edenlerin Y.K. ve S.P. olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ruhsatsız silah kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Arnavutköy#Asker Eğlencesi #Gözaltı

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