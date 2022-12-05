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Asker eğlencesinde havai fişekler ortalığı savaş alanına çevirdi

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#İstanbul#Esenyurt#Havai Fişek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 12:39

İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi yapan gruptakilerin yaktığı havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi. Tedbir alınmadan yakılan havai fişek, çevredekilerin üzerine patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kıraç Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi düzenleyen bir grup tedbir almadan havai fişek yaktı. Yan yatan havai fişek bataryası, çevredeki insanların üzerlerine doğru patladı.

Asker eğlencesinde havai fişekler ortalığı savaş alanına çevirdi
Çevredekiler fişekten kaçarken olaydan yaralanan olmadı. O anlar asker eğlencesinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, havai fişek patladıktan sonra çevredekilerin kaçtığı görülüyor.

Asker eğlencesinde havai fişekler ortalığı savaş alanına çevirdi

 

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#İstanbul#Esenyurt#Havai Fişek

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