Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Asker eğlencesinde dehşet! 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

#Esenyurt#İstanbul#Polis

Esenyurt’ta asker eğlencesi sırasında meşale yakan gencin elinde meşale patladı. 3 yaşındaki kız çocuğu yaralanıp hastaneye kaldırılırken, gencin elinde de yanıklar oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta asker eğlencesi yapan bir grup meşale yaktı. Meşale bir anda patlayarak çevrede bulunan 3 yaşındaki kız çocuğunu yaraladı. Kız çocuğu acilen hastaneye kaldırıldı. Elinde meşale patlayan gencin ise ellerinde yanıklar meydana geldi.

Asker eğlencesi yarım kalırken, meşalenin patlama anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, meşalenin bir süre yandıktan sonra patladığı ve panik yaşandığı görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#İstanbul#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini
Tam bitti derken kötü haber... Bilim insanlarından BA.2.75 uyarısı

Tam bitti derken kötü haber... Bilim insanlarından BA.2.75 uyarısı

#BA 2.75
Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası

BAKMADAN GEÇME!

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini
Tam bitti derken kötü haber... Bilim insanlarından BA.2.75 uyarısı

Tam bitti derken kötü haber... Bilim insanlarından BA.2.75 uyarısı

#BA 2.75
Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası