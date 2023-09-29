‘Asker delege’ tartışması

Haberin Devamı

CHP Genel Başkan adayı, Grup Başkanı Özgür Özel, önceki akşam Habertürk yayınında özetle şöyle dedi:

EŞİ, ABLAYI DELEGE YAZIYORLAR: “Bu delege kim, partinin evladı. Bu delegeye diyorlar ki ‘asker delege’. Blok liste yapıyorlar ki hepsini alacaklar, öyle mi? Bu, özgüvensizlik. Blok listeyi yazan arkadaşın psikolojisi, bir delege yazarım o da değişimci olur, bizi sıkıntıya sokar, o yüzden bizimkilerden birinin eşini, ablasını yazalım... Bu işte asker delege yazma merakı. Ama bu delegenin bir sorumluluğu var.

BERBERİ KULAĞINA FISILDAYACAK: Başka neyi var, bir bakkalı, bir manavı, bir komşusu, bir dünürü, çocuğu var. Bir belediye başkanı kulağına diyecek ki, ‘Sen genel merkeze oy vereceksin’. Ama bu delege berbere gidiyor mu, ki biz kurultay öncesi mutlaka berbere gideriz, kurultay bayram gibi bir şey bizim için, berber diğer kulağına fısıldayacak, ‘Abi valla değişim olmazsa kimse oy vermeye gitmeyecek, haberin olsun’.

Haberin Devamı

ASANSÖRDE DEĞİŞİMCİ OLUR: İddia ediyorum, asansöre bindi evine gitti, 3. kata çıkana kadar değişimci olur, nasıl? Dördüncü katta ilk kez oy kullanmış 20 yaşındaki genç komşusu dedi ki ona, ‘Bir değişim olmazsa ben yurtdışına gidiyorum, ben daha da durmam, CHP’ye de oy vermem’. O delege nasıl asker delege olacak? Akraba delege dediğin üçtür, beştir. Üçe beşe yenileceksek zaten yenilmişiz, bu da onlara avans olsun, ben şahdamarında CHP atan delegenin bize oy vereceğine inanıyorum.

(Delege sayıları) Başa baş gidiyor. Grupta fena değiliz, rakam vermeyi sevmem ama, salt çoğunluğun üzerinde arkadaşımız var.”

SOKAĞIN SESİ DENGELEYECEK

- Özgür Özel’in bu sözleri kulislerde, genel merkezcilerle delege sayıları konusunda yaşanan psikolojik savaşı “sokağın sesi” çıkışıyla dengeleme mesajı olarak yorumlandı. “Kazanacağıma inanıyorum” diyen Özel, seçildiğinde ilk işinin yaşadığı “duygusal kopuş” ile evi terk edip karanlık sokaklarda uzaklaşan seçmeni yeniden kazanmaya çalışmak olacağını belirtti. Özel’in seçim sonrasına ilişkin parti yönetimine şu eleştirisi de dikkat çekti: “İlk gün konuşması için bir özürden başka bir şeye gerek yok diye düşündüm. 3. gün geldiğinde partide şöyle bir hava hâkimdi, ‘Ya öyle milletin bize kızdığı falan da yok’. Ya hiç yas evini yaşadınız mı, ilk 3 gün yas evinde deliler bile konuşmaz. 3’ü ile 7’si arasında deliler, 7’sinden sonra kan bağı olanlar, 40’ından sonra herkes konuşur. 3’ündeki yas evi psikolojisine bakıp bizi kimse sorumlu tutmuyor diye düşünmemek gerekir, öyle düşünürsek baş aşağı çakılırız dediğimi herkes biliyor.”