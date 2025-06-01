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Asiye’yi annesi öldürmüş... Anne tutuklandı baba ve 2 kardeş serbest

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#Asiye Baytap#Tülay Soykan#Gaziantep
Asiye’yi annesi öldürmüş... Anne tutuklandı baba ve 2 kardeş serbest
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 07:00

Evinde boğulmuş halde bulunan Asiye Baytap’ı annesi Tülay Soykan’ın öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden anne Tülay Soykan çıkan tartışmada kızını boğarak öldürdüğünü söyledi.

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GAZİANTEP’te eşi ile boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Asiye Baytap’tan (25) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Önceki gün öğle saatlerinde, Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki eve giren ekipler, Baytap’ı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde, Baytap’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemede, Baytap’ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 3 çocuk annesi Asiye Baytap’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Büro Amirliği Cinayet Büro ekipleri, Asiye Baytap’ın annesi Tülay Soykan, babası Ümmet Soykan ve kardeşleri M.S ile S.S.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sorguda suçunu itiraf eden anne  Tülay Soykan, evde tartışma çıktığını ve tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürdüğünü söyledi. Anne Tülay Soykan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba Ümmet Soykan ile kardeşler M.S ile S.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Asiye Baytap’ın çocukları da koruma altına alındı.  

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#Asiye Baytap#Tülay Soykan#Gaziantep

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