Aşiyan’da ‘selfie’ faciası: Denize düşen 2 arkadaşı arama çalışmaları devam ediyor

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Yanındaki arkadaşına poz verip selfie çeken ve yürüyüş yaparken video çekimi yaptıran şahıslardan kadın olan anlık dalgınlık sonucu boşluğa basarak denize düştü. Fotoğraf ve videolarını çektiği kız arkadaşının suya düştüğünü gören yanındaki erkek arkadaşı da peşinden denize atladı.

‘YARDIMA KOŞTUK AMA YETİŞEMEDİK’

Olumsuz hava koşulları nedeniyle akıntının güçlü olması sonucu denizden çıkamayan iki arkadaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ve İBB’ye bağlı dalgıç ekipleri tarafından saatler süren aramalara rağmen bulunamadı. Olayın görgü tanığı olan ve olayın gerçekleştiği yerde bir gemide çalışan balıkçı Kadir Akdere, “Çok güçlü lodos vardı. Birbirlerine sarıldılar ama ikisi de o an kayboldular. Yardıma koştuk yetişemedik” dedi.