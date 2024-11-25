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Aşiyan’da ‘selfie’ faciası: Denize düşen 2 arkadaşı arama çalışmaları devam ediyor

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#İstanbul#Sarıyer#Selfie
Aşiyan’da ‘selfie’ faciası: Denize düşen 2 arkadaşı arama çalışmaları devam ediyor
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 07:00

İstanbul Sarıyer’de önceki gün akşam saatlerinde iddiaya göre Aşiyan Sahili kenarında fotoğraf ve video çekimi yaparak ilerleyen iki arkadaş, balıkçıların balık tuttuğu yerde selfie çekmek istedi.

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Yanındaki arkadaşına poz verip selfie çeken ve yürüyüş yaparken video çekimi yaptıran şahıslardan kadın olan anlık dalgınlık sonucu boşluğa basarak denize düştü. Fotoğraf ve videolarını çektiği kız arkadaşının suya düştüğünü gören yanındaki erkek arkadaşı da peşinden denize atladı.

‘YARDIMA KOŞTUK AMA YETİŞEMEDİK’

Olumsuz hava koşulları nedeniyle akıntının güçlü olması sonucu denizden çıkamayan iki arkadaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ve İBB’ye bağlı dalgıç ekipleri tarafından saatler süren aramalara rağmen bulunamadı. Olayın görgü tanığı olan ve olayın gerçekleştiği yerde bir gemide çalışan balıkçı Kadir Akdere, “Çok güçlü lodos vardı. Birbirlerine sarıldılar ama ikisi de o an kayboldular. Yardıma koştuk yetişemedik” dedi.

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#İstanbul#Sarıyer#Selfie

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