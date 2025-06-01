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Asistan doktor evinde ölü bulundu

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#Doktor#Muğla#Asistan
Asistan doktor evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 13:14

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki asistan doktor Anıl Canbaş, evinde ölü bulundu.

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde asistanlık yapan Anıl Canbaş'tan (26) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine Canbaş'ın yaşadığı Kötekli Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kapıyı açarak içeri giren ekipler, genç doktoru hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Canbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Canbaş'ın cenazesi, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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#Doktor#Muğla#Asistan

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