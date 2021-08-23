Aşısızlar birinci, tek doz olanlar ikinci... Yoğun bakım yatış listesi

Koronavirüs vaka sayıları ve ölümlerin yeniden tırmandığı bu günlerde hükümet aşı yaptırmayanlara karşı ‘test’li önlemlere hazırlanırken Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık da yoğun bakımdaki hasta profillerine ilişkin çarpıcı uyarılar yaptı. Prof. Dr. Balık aşılamanın ilk günlerinde Sinovac aşısı yapıldığını hatırlatarak şöyle devam etti: “Bu aşıların etkinliği üçüncü aydan itibaren azalmaya başlıyor. Bunlara mutlaka hemen üçüncü doz aşı yapılması gerekiyor. Bu, Sağlık Bakanı'nın verdiği çalışma sonucunda da çok net bir şekilde görüldü. Zaten bize başvuran hastalardan da görüyoruz ki eğer iki doz Sinovac aşısı yapılmış ve üzerinden üç aydan daha fazla zaman geçmişse bu vakaları biz hasta olarak çok sayıda görmeye başladık.

AÇIK ARA FARK

Aslında 'kimler hastalanma ve yoğun bakıma girme bakımından daha fazla riskli' diye sıralama yapacak olursak; ilk sırayı aslında hiç aşı olmamış olanlar alıyor. Yoğun bakıma yatma açısından bunlar açık ara fark atıyorlar diğerlerine göre. İkinci sırada tek doz aşı olmuş olan kişiler; henüz ikinci aşısını olmamışlar. Üçüncü sırada ise ikinci aşısını daha yeni olmuş yani bağışıklığı tam gelişmemiş olan kişiler. Dördüncü sırada da iki doz aşı olmuş ve aradan üç aydan daha fazla zaman geçmiş olan kişiler yoğun bakıma yatış sırasını oluşturuyor. Dolayısıyla hiç aşı olmamış olanların bir an önce aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Daha sonra da tek doz aşı olmuş ve ikinci doz sırası geldiği halde olmayanların bir an önce aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü, tek doz aşı neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Diğer taraftan önce iki doz Sinovac aşısı olup da üçüncü dozu henüz vurulmamış olanların da bir an önce ister üçüncü dozu Sinovac olarak isterse BioNTech olarak yaptırmaları gerekiyor. Çünkü düşük de olsa risk onlarda da var.”

4. DOZ GEREKLİ Mİ?

Üç doz aşısını olanlarda dördüncü dozla ilgili tartışmalar yapılırken Prof. Dr. İsmail Balık şu görüşleri dile getirdi:

“Dördüncü doz şu aşamada kesinlikle gerekli değil. Şu anda Delta varyantı için üç doz aşılı olmak yeterli oluyor. Dördüncü doz ne zaman gerekebilir; üçüncü dozun etkinliğinin azaldığı bir nokta tespit edildiğinde ki bu kaç ay sonra olacak bunu göreceğiz. Ama bakanlık dördüncü doz hakkını sadece yurtdışına seyahat izni, seyahat sertifikası almak amacıyla ihtiyaç duyan kişiler için açtı. Birçok Avrupa ülkesi iki doz BioNTech aşısı olanlara seyahat izni veriyor. İki doz BioNTech’i olmayan yani iki doz Sinovac üzerine bir tane BioNTech yapmış olan kişilere ikinci bir BioNTech yani bu dolayısıyla dördüncü doz olmuş oluyor; bunlara aşı hakkını tanımış oldu. Bu kişiler seyahate gitme iznini bir dilekçe ile belirttiklerinde ikinci BioNTech dozunu yaptırma hakkına sahip olacaklar.

Burada bir kafa karışıklığı oldu fakat, zaten üç doz aşı olan kişiler eğer yurtdışına seyahat etmeyeceklerse seyahat sertifikasına ihtiyaçları yoksa dördüncü doz aşıyı olmalarına gerek yok.”

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