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Aşısız uçağa binilir mi? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kararname

#Aşısız Uçağa Binilir Mi#Pcr Testi Uçak
Aşısız uçağa binilir mi İçişleri Bakanlığından yeni kararname

Aşısız uçağa binilir mi sorusu, pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi. Toplu etkinlik, seyahat, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi. İşte tüm detaylar...

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Aşısız uçağa binilir mi sorusu açıklığa kavuşturuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yanlış anlaşılmaları gidermeye yönelik değerlendirmelerine uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi.

Buna göre, huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.

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UÇAKLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE DE PCR SONUCU İSTENECEK

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.

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