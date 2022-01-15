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Aşısız sinemaya gidilir mi?

#Aşısız Sinema#Aşı Olmayan Sinemaya Gidebilir Mi
Aşısız sinemaya gidilir mi

Aşısız sinemaya gidilir mi sorusu, yayımlanan son genelgenin ardından merak konusu oldu. Eylül ayıyla birlikte alınan yeni kararlarla birlikte Covid-19 aşısı olmayan kişilere pek çok yerde PCR testi zorunluluğu getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bu genelgeyle birlikte sinemada PCR testi ya da aşı zorunluluğunda karar kılınmıştı. Bir yandan yeni filmler vizyona girerken, diğer yandan vatandaşlar Sinemaya aşısız giriliyor mu, aşı zorunlu mu sorularının yanıtlarını arıyor. İşte alınan yeni kararlar doğrultusunda aşı uygulaması ile ilgili detaylar…

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Aşısız sinemaya gidilir mi sorusu, yeni genelge sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtlandı. 81 il valiliğine gönderilen karara göre aşısız sinemaya gidebilmek mümkün olabilecek. Ayrıca PCR testi zorunluluğu da kalkmış olacak. İşte, o genelge;

AŞI OLMAYAN DA SİNEMAYA GİREBİLECEK

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.

Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

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