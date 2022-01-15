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Aşısız otobüs yolculuğu yapılır mı? Şehirlerarası otobüs seyahatlerinde PCR testi zorunluluğu için flaş karar

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Aşısız otobüs yolculuğu yapılır mı Şehirlerarası otobüs seyahatlerinde PCR testi zorunluluğu için flaş karar

Aşısız otobüs yolculuğu için PCR testi zorunluğunda yeni gelişmeler gündeme geldi. Aşı olmayan kişiler için zorunlu koşulan PCR testi için gevşemeye gidildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 81 il valiliğine gönderilen genelgede, aşısız otobüs seyahati için PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığı ifade edildi. İşte, şehirlerarası otobüs seyahatlerinde PCR testi zorunluluğu hakkında bazı bilgiler

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Otobüs yolculuğunda PCR testi zorunluluğu ve aşısız vatandaşların seyahat engeli için İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı. Buna göre, 81 il valiliğine yazı gönderildi. İşte, o yazının detayları;

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.

Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

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