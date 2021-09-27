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'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' ile ilgili Bakanlık'tan açıklama

#Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Kitap
Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı ile ilgili Bakanlıktan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının, Türk mutfağının özgün niteliklerini tüm dünyada sunmak ve Türkiye'nin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst bir safhaya taşımak iddiasıyla yayımlandığı bildirildi.

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AA / Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında, hakkında olumsuz algı yaratmak üzere haberler yayımlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" adlı eserin, Türk mutfağının zenginliklerinin ve beraberinde taşıdığı kültürel birikiminin yurt dışında tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destekleriyle yayımlandığı ifade edildi.

Kitabın aynı zamanda Türk mutfağını tüm dünyada tanıtmak ve Türk mutfağının zenginliklerine dikkat çekmek üzere ilan edilen "Gastronomi Yılı" etkinliklerine ve 2022'de gerçekleştirilecek Türk Mutfağı Haftası'na destek olmak üzere yayıma hazırlandığı aktarılan açıklamada, yabancı dillerde yayımlanma hazırlıkları tamamlanmak üzere olan kitabın Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca satışa çıkarıldığı ve okurların ilgisine sunulduğu hatırlatıldı.

"ELDE EDİLEN GELİR PRESTİJLİ ESERLERİN BASILMASI İÇİN KULLANILACAK"

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Kitabın yoğun ilgi gördüğüne, genel okur kitlesiyle birlikte Türkiye'nin kültürünün ve mutfağının tanıtımına yönelik faaliyetler yürüten özel işletmeler ve sivil toplum örgütlerince de yoğun biçimde talep edildiğine dikkat çekilen açıklamada, satıştan elde edilen gelirin, Bakanlığın Türk kültürü ve sanatının yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik yayımladığı prestij eserlerin basılması ve okurlara ulaştırılması için kullanılacağı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önsöz yazarak ve tanıtımına katılarak destek verdiği bu eser, alanın en önde gelen akademisyenleri ve şefleri tarafından kaleme alınmıştır. Nitelikli metin ve görsel içeriğiyle dikkat çeken ve yayımlanmasının üzerinden geçen çok kısa süreye rağmen okurların ve uzmanların takdirini kazanan bu eser Türk mutfağının özgün niteliklerini tüm dünyada sunmak ve ülkemizin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst bir safhaya taşımak iddiasıyla yayımlanmıştır."

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#Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Kitap