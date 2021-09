Asırlık tarifler dünyaya açıldı

TÜRK mutfağının başucu kitabı olmaya aday ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’nın tanıtımı, İstanbul Cam ve Billur Müzesi’nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, hazırlanmasına öncülük ettiği kitabın tanıtım toplantısında özetle şunları söyledi: “Doğumdan düğünlere birçok özel anı yemek kültürümüzle taçlandırırız. İkram kültürümüz dillere destandır. Böylesi bir yaşam kültürüne sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Sofralar aile bağlarını kuvvetlendirir, dostluk bağlarını mayalayıp büyütür. Bayram sofralarının verdiği sevinci hangimiz unutabiliriz?

AYNI ZAMANDA DİPLOMASİ ARACI

Küreselleşme ve iletişim teknolojileri erişimi çok kolaylaştırdı. Bu süreçte mutfak hem bir sektör hem de bir diplomasi aracı olarak önemli roller üstlendi. Ulusal mutfak, toplumların yumuşak gücü olarak konumlandı. Bunun yanında, turizmin lokomotif bir kuvveti haline geldi. Metropollerde, etnik restoranlar bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Bu restoranlar aynı anda kültürel diplomasinin yürütüldüğü, yabancıların tanış olduğu mekanlardır. Bir araştırmada, farklı ülke mutfaklarına ait yiyecekleri tüketenlerin yüzde 57’sinin kültüre dair görüşlerinin olumlu yönde değiştiği saptanmış. Yabancı bir ülkeye ait restorana gittiğinizde, o ülkenin kültürüne dair büyük bir içgörü kazanırsınız. Ben de bunu yurtdışında sıklıkla tecrübe etmişimdir.

MARKA OLMANIN YOLU MUTFAKTAN GEÇER

Uluslararası platformda, hem imaj oluşturma hem de marka haline gelmenin yolu yine mutfaktan geçiyor. Bu kapsamda Türk mutfağına baktığımızda, elimizde ne kadar zengin bir potansiyelin olduğunu görebiliriz. Anadolu’da binlerce yıla yayılan ve birçok katmana sahip kadim bir tarihimiz var. Reçetelerimiz, insanın ruh ve bedeni arasındaki hassas dengeyi gözeten şifa kaynaklarıdır. Adeta başlı başına bir eczanedir aynı zamanda. Bildiğiniz gibi, geleneksel reçetelerimizin birçoğu hekimlerle oluşturulmuşlar.

Türk mutfağı kaynayan tencerelerinde, turşu küplerinde, sirkelerinde ve şerbetlerinde her zaman şifa sunuyor. Dünyayı her gün daha çok hastalandıran fast food kültürüne karşı, yerel mutfakların çözüm merkezi haline gelmesi çok sevindirici. Bu anlamda, dünyanın her yerinde büyüyen bir ilgi var. Ben de şehir ziyaretlerimizde valilerimize, yerel yönetimlerimize, STK’larımıza bunu tavsiye ediyorum. ‘Her şehrimizin bir gastronomi kitabı rehberi olmalı’ diyorum. Ülkemizdeki iklim çeşitliliğinin ve verimli toprakların sunduğu yüksek bir ürün çeşitliliğimiz var. Envaiçeşit yabani ot, mantar, sebze ve meyve, mutfağımızı bir şölene çeviriyor. Bu anlamda da yemeklerimizin birçoğunun coğrafi işaret alabilecek nitelikte olduğuna inanıyorum.”

21-27 MAYIS TÜRK MUTFAĞI HAFTASI

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Bakanlık olarak 21-27 Mayıs’ı “Türk Mutfağı Haftası” ilan etme kararı aldıklarını da duyurdu.

5 DANIŞMAN 14 ŞEFİN ELİNDEN ÇIKTI

KİTAP Prof. Dr. Mehmet Öz, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Günay Kut, Doç. Dr. Özge Samancı ve Dr. Gönül Paksoy danışmanlığında, Ebru Erke’nin koordinatörlüğünde hazırlandı. Ünlü şefler Ali Ronay, Arda Türkmen, Aydın Demir, Cüneyt Asan, Eyüp Kemal Sevinç, Fatih Tutak, Ömür Akkor, Savaş Aydemir, Sezai Erdoğan, Sinem Özler, Şemsa Denizsel, Şerife Aksoy, Yılmaz Öztürk, Zeki Açıkgöz özel tariflerle kitaba katkı verdi.

EKİMDE SATIŞTA

‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabı, uluslararası üst düzey tanıtım kapsamında Cumhurbaşkanlığı yayınlarından prestij kitap olarak basılacak. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından Türkçe basılacak kitap, Ekim 2021 itibarıyla kitabevlerinde satışa sunulacak. İngilizce versiyonu “Turkish Cuisine With Timeless Recipes” adıyla uluslararası alanda yayımlanacak. İngilizce’nin yanı sıra İspanyolca ve Arapça gibi birçok dile çevrilecek.

