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Asırlık sinema perde kapattı

#Odyssee Sineması#Kapatma#Fransa
Asırlık sinema perde kapattı

Strasbourg’da 1913 yılında kurulan, 30 yıldır da eski başbakan Şemsettin Günaltay’ın torunu Faruk Günaltay tarafından işletilen tarihi Odyssee Sineması kapandı. Sinema son 25 senedir, Türkiye’den onlarca oyuncu ve yönetmene ev sahipliği yapıyordu.

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Fransa’nın Strasbourg şehrinde Türklerin sanat noktası olan tarihi Odyssee sineması kapandı. 1992 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Başbakanı Şemsettin Günaltay’ın torunu olan Faruk Günaltay tarafından işletilen Odyssee Sineması, işletme ihalesi başka bir şirkete geçince perdeleri kapattı.

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Sinemada düzenli olarak Türk filmleri gösterime giriyordu. Türk Sinema Günleri’nde yüzlerce film gösterimi gerçekleşti, Zülfü Livaneli, Uğur Yücel, Meltem Cumbul, Beren Saat gibi pek çok ünlü oyuncu Strasbourg’daki sinemaseverlerle buluştu.

Asırlık sinema perde kapattı

IRKÇI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İşletmeci Faruk Günaltay 2010 yılında ırkçı saldırıya uğramış, evinin önündeki iki araç yakılmış, kapısına Nazi sembolü gamalı haç çizdikleri belirlenmişti.

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Saldırının ardından dönemin Strasbourg Belediye Başkanı Roland Ries, Günaltan ile birlikte ırkçılığa hayır kampanyası başlatmıştı. Günaltay aynı zamanda uzun yıllar Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren sanat destek fonu Eurimages temsilciliğini yapmıştı.

Asırlık sinema perde kapattı

KOÇYİĞİT’İN GÖZLERİNE VEDA

Dünyanın en eski 5 sinemasından biri olan Odyssee, 1913 yılında kurulmuştu. Bir asırdan fazla süredir sanatseverlerin uğrak noktası olan sinema, logosunu da Türk filmlerinin unutulmaz aktrisi Hülya Koçyiğit’ten alıyordu.

Asırlık sinema perde kapattı

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#Odyssee Sineması#Kapatma#Fransa

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