Asırlık sinema perde kapattı

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Fransa’nın Strasbourg şehrinde Türklerin sanat noktası olan tarihi Odyssee sineması kapandı. 1992 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Başbakanı Şemsettin Günaltay’ın torunu olan Faruk Günaltay tarafından işletilen Odyssee Sineması, işletme ihalesi başka bir şirkete geçince perdeleri kapattı.

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Sinemada düzenli olarak Türk filmleri gösterime giriyordu. Türk Sinema Günleri’nde yüzlerce film gösterimi gerçekleşti, Zülfü Livaneli, Uğur Yücel, Meltem Cumbul, Beren Saat gibi pek çok ünlü oyuncu Strasbourg’daki sinemaseverlerle buluştu.

IRKÇI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İşletmeci Faruk Günaltay 2010 yılında ırkçı saldırıya uğramış, evinin önündeki iki araç yakılmış, kapısına Nazi sembolü gamalı haç çizdikleri belirlenmişti.

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Saldırının ardından dönemin Strasbourg Belediye Başkanı Roland Ries, Günaltan ile birlikte ırkçılığa hayır kampanyası başlatmıştı. Günaltay aynı zamanda uzun yıllar Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren sanat destek fonu Eurimages temsilciliğini yapmıştı.

KOÇYİĞİT’İN GÖZLERİNE VEDA

Dünyanın en eski 5 sinemasından biri olan Odyssee, 1913 yılında kurulmuştu. Bir asırdan fazla süredir sanatseverlerin uğrak noktası olan sinema, logosunu da Türk filmlerinin unutulmaz aktrisi Hülya Koçyiğit’ten alıyordu.