Asırlık hedefler peşindeyiz

SANAYİDE DIŞA BAĞIMLILIK VAHİM BİR DURUMDUR’

"Sanayide dışa bağımlılık, milli güvenlik açısından en az siyasi bağımlılık kadar vahim bir durumdur. Türkiye uzun yıllar bunun acısını yaşamış bir ülkedir. Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan terörle mücadeleye kadar pek çok alanda tehditlere, baskılara, gizli - açık yaptırımlara maruz kaldık. Bir dönem Ege’de, Akdeniz’de meşru hakkımız olan meselelerde bile yeterince inisiyatif alamadık. Üretimde, ihracatta güçsüzlüğün bedelini maalesef diplomaside, savunmada, terörle mücadelede ödedik. Sadece yollar, köprüler, tüneller, viyadükler, havalimanları sağlık kuruluşları inşa etmedik; gelişen teknolojilerin pazarlayanı değil tasarlayanı üreteni olsun istedik. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinde son 18 yılda sıfırdan bir AR-GE ve girişimcilik ekosistemi ürettik. 1607 araştırma ve geliştirme tasarım merkezi 'Biz de varız' dedi. Bilişim Vadisi’ni Gebze’ye kurduk.

ARTIK TASARLAYAN, ÜRETEN ÜLKE

Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı yüzde 70’ten yüzde 30’a geriledi. Savunma sanayisinde faaliyet gösteren firma sayısı 56’dan 1500’e yaklaştı. Teknoloji ürünlerinin ihracatı 4.8 milyar dolara yükseldi. 9 milyon 21 bin vatandaş iş imkânına kavuştu. IMF’ye borcumuz artık yok. Tasarlayan, üreten bir ülke konumuna geldik. Tüm bunları 18 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik.

BAŞARI HİKÂYELERİMİZ VAR

Herkesin ufku denizi kadardır derler. Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz. Türkiye’yi 21 yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz. Kat ettiğimiz aşamalar elbet önemlidir, değerlidir. Ancak yaptıklarımız, hayallerimizin sadece küçük bir parçasıdır. Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikâyelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var. Cumhuriyetimizin 100. yılını 2023 hedeflerimizle taçlandırmak gibi ideallerimiz var. Başarı hikâyemizi ülkemizin sıkıntıya girmesini bekleyen muhterislerle değil, yine sizlerle gayretli bilim adamlarımızla, cesur sanayicilerimizle, gençlerimizle, emekçilerimizle birlikte yazacağız."

7 TONLUK İŞ MAKİNESİ

Türkiye’nin ilk elektrikli ekskavatörü ‘Hidromek’ görücüye çıktı. Ankara’da üretilen makine Gebze’deki TÜBİTAK Merkezi’ne getirildi. TÜBİTAK’ın projesiyle hayata geçirilen 7 ton ağırlığındaki lastikli iş makinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kullanıldı. Operatörün kısa bilgilendirmesinin ardından Erdoğan, elektrikli ekskavatörün direksiyonuna geçti. Elektrikli ekskavatörün kepçesini kullanıp kısa süreli kazı da yapan Erdoğan, tören alanına da ekskavatör ile geldi. Yerli üretim iş makinesini çok beğenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



“Yerli ve milli böyle bir güzel ekskavatörü ülkemize kazandıranlara teşekkür ediyorum. Satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride, gerek dışarıda. Bundan sonra bu işin pazarlamasına varım. Dünyada ilkler arasında yer alan Hidromek firmamız, bizim bir iftihar vesilemiz. Elektrikle işleyen ekskavatör aynı zamanda çevrecidir. Kirleten değil, çevreci bir ekskavatörümüz var. TÜBİTAK’ımızın desteğiyle dünyanın ilk elektrikli lastik tekerlekli, 7 tonluk şehir ekskavatörü Türkiye’de üretilmiş oldu.”

AŞI MÜJDESİ

Erdoğan konuşmasında koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili de müjde verdi: “Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde, yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin’in ardından üçüncü sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan COVID-19 Türkiye platformu, 8 farklı aşı, 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Hamdolsun aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı şekilde tamamladı. Hatta bunlardan biri, Etik Kurulu onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi. Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumumuzun onayının ardından inşallah bu çalışmaları süratle başlatacağız. Aşının yanı sıra ilaç geliştirme faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Bu amaçla TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde uçtan uca aşı ve ilaç gelişimine imkân veren büyük deney laboratuvarı olmak üzere, ileri seviye bir merkez kuruyoruz.”



Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada ise özetle şunları söyledi: “Muhalefetin sürekli eleştirdiği, gereksiz dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır... Ne vatandaşlarımız tedavi hizmetlerine erişimde ne de sağlık çalışanlarımız koruyucu sağlık malzemelerine ulaşımda hiçbir sıkıntı çekmedi. Maalesef maskesini takmayan veya maske bulundurup da çenesinin altında barındıran vatandaşlarım var. Yanlış yapıyoruz. Biz, bu ihmallerden çok çektik.. Açık plajlar, vesaire... Lütfen sabırla şu dönemi atlatmaya gayret edelim." Erdoğan, buradaki programının ardından özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı (62) ziyaret etti.