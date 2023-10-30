Asırlık gurur... Atam 100 yaşındayız çok kıvançlıyız

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Kimi ailesiyle kimi arkadaşlarıyla kimi de yalnız başına Anıtkabir’e akın eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirip özel günü ölümsüzleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk de Anıtkabir üzerinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Vatandaşlar, gösteri uçuşunu heyecanla ve coşkuyla izledi. SoloTürk’ün gösterisi, vatandaşlar tarafından alkış aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, partisinin düzenlediği ve Birinci Meclis önünden başlayarak Anıtkabir’de son bulan meşaleli yürüyüşe katıldı.
YER GÖK KIRMIZI BEYAZ
Uşak’ta Türk bayrağı asılı paramotorlarla gösteri yapıldı.
BALONLAR 100. YILA HAVALANDI
Kapadokya’da 100 sıcak hava balonu, 100 Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle havalandı.
SU ALTINDA TÜRK BAYRAĞI
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar suyun altında Türk bayrağı açtı.
ZİRVEDE KUTLAMA
Erzincan’da doğa tutkunu kayak antrenörü Canser Atila, Türk bayrağını 3.250 rakımda dalgalandırdı.
GONDOLLARLA FENER ALAYI
Eskişehir’de, Porsuk Çayı’nda gondollarla fener alayı düzenlendi.