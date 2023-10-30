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Asırlık gurur... Atam 100 yaşındayız çok kıvançlıyız

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#Anıtkabir#Türk Hava Kuvvetleri#Solotürk
Asırlık gurur... Atam 100 yaşındayız çok kıvançlıyız
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 07:00

Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye Anıtkabir’e aktı. Her yaştan çok sayıda vatandaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı.

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Kimi ailesiyle kimi arkadaşlarıyla kimi de yalnız başına Anıtkabir’e akın eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirip özel günü ölümsüzleştirdi.

Asırlık gurur... Atam 100 yaşındayız çok kıvançlıyız

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk de Anıtkabir üzerinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Asırlık gurur... Atam 100 yaşındayız çok kıvançlıyız

Vatandaşlar, gösteri uçuşunu heyecanla ve coşkuyla izledi. SoloTürk’ün gösterisi, vatandaşlar tarafından alkış aldı.

Asırlık gurur... Atam 100 yaşındayız çok kıvançlıyız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, partisinin düzenlediği ve Birinci Meclis önünden başlayarak Anıtkabir’de son bulan meşaleli yürüyüşe katıldı.

Asırlık gurur... Atam 100 yaşındayız çok kıvançlıyız

YER GÖK KIRMIZI BEYAZ

Uşak’ta Türk bayrağı asılı paramotorlarla gösteri yapıldı.

Asırlık gurur... Atam 100 yaşındayız çok kıvançlıyız

BALONLAR 100. YILA HAVALANDI

Kapadokya’da 100 sıcak hava balonu, 100 Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle havalandı.

Asırlık gurur... Atam 100 yaşındayız çok kıvançlıyız

SU ALTINDA TÜRK BAYRAĞI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar suyun altında Türk bayrağı açtı.

Asırlık gurur... Atam 100 yaşındayız çok kıvançlıyız

ZİRVEDE KUTLAMA

Erzincan’da doğa tutkunu kayak antrenörü Canser Atila, Türk bayrağını 3.250 rakımda dalgalandırdı.

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Asırlık gurur... Atam 100 yaşındayız çok kıvançlıyız

GONDOLLARLA FENER ALAYI

Eskişehir’de, Porsuk Çayı’nda gondollarla fener alayı düzenlendi.

Asırlık gurur... Atam 100 yaşındayız çok kıvançlıyız

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#Anıtkabir#Türk Hava Kuvvetleri#Solotürk

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