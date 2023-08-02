Asırlık gazeteye gözyaşlarıyla veda

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Gazete, çıkardığı 3 sayının ardından Fransız güçlerinin baskısıyla kapatıldı. Fakat baskıya boyun eğmeyen Mehmet Avni Doğan ve Ahmet Remzi Bey, 5 gün sonra tekrar gazeteyi yayın hayatına döndürdü. Asırlık gazete, 31 Temmuz'da son baskısını okurlarına ulaştırarak, veda etti. 105 yıldır günlük yayın yapan gazete, 'Bir dönem bitiyor' manşetiyle yayın hayatını sonlandırdı.

Gazetenin kurucularından Ahmet Remzi Yüregir'in torunu, Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Yüregir, yayın hayatını sonlandıran gazeteyi gözyaşları içinde anlattı.

'BABAMIN OĞLU GİBİYDİ'

Yüregir Ailesi’nin gazeteyi ayakta tutmaya çalıştığını fakat son dönemde çok zorlandıklarını kaydeden Doç. Dr. Oya Yüregir, "Ailecek gazeteyi kapatma kararı aldık. Dedemden sonra yıllarca babam işleri yürüttü. İki kız kardeşiz. Burası ise babamın oğlu gibiydi. Öyle ki kardeşimle bu gazeteyi kıskanıyorduk. Babamın son dönemde sağlık sorunları nedeniyle işleri yürütmeye çalıştık. Ama buraya kadar gelebildik. Yeni Adana gazetesi, Milli Mücadele sırasında Fransız işgalinden kurtulmak için Adana halkını örgütlemek amacıyla kurulmuştur" dedi.

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