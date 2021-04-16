Asırlık erguvan kurtuldu

Kararda erguvanın anıt ağaç olmadığı ve tehlike arz ettiği anlatıldı. Belediye ekipleri önceki gün ağacı kesmek için harekete geçti ancak karşılarında mahalleliyi buldu. Sert tepki üzerine ekipler ağacı kesmeden ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da sosyal medyadan mesaj atan bir vatandaşa, “Kestirmeyiz, merak etme” diye cevap yazdı. Beşiktaş Belediyesi, ağaç ile ilgili yeniden inceleme talep edileceğini belirtti.

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