Asırlık emanet! Bakan Ersoy: Tarihi Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi'nin tıpkıbasımını tamamladık

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadağlı Müslümanların asırlar boyunca koruduğu Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi'nin restorasyon ve tıpkıbasım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

