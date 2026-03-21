Asırlık bayram gelenekleri… Sepetler şekerle yürekler sevgiyle doldu

Haberin Devamı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde asırlık Balkan geleneği ‘sepetle şeker toplama’ etkinliği düzenlendi. Ramazan Bayramı dolayısıyla Sütlüce köyünde düzenlenen etkinlikte aileler ve çocukları köy meydanında toplandı. Bayramlaşma töreninin ardından çocuklar kollarına taktıkları sepetlerle sıraya girdi. Vatandaşlar, bayramlaştıkları çocukların sepetine şeker bıraktı. Köy sakinlerinden 74 yaşındaki Esme Körbekiroğlu, çocukken şeker topladığı köy meydanında yıllardır çocuklara şeker dağıttığını söyledi ve “Allah kabul etsin, çok güzel oluyor. Burada çocukluğumuzu hatırlıyoruz. Şekerlerimizi aldık, çocuklara dağıtacağız birer birer. Çocukların gönlü olsun, çocuklarımız mutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

100 YILDIR YAPILIYOR

Köy sakinlerinden Şuayip Akkır ise Balkan geleneklerine sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı: “Bizim bu kültürümüz 100 yıldır devam ediyor. Her bayram bu etkinliğimizi devam ettireceğiz. Ben doğduğumdan beri, bebeklik fotoğraflarımda dahi şeker toplarken var. Küçükken şeker topluyordum, şu an şeker dağıtıyorum.”