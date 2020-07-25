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ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 25.07.2020 - 13:24,Son Güncelleme:

Aşırı yüklü minibüsle ölümüne yolculuk

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Aşırı yüklü minibüsle ölümüne yolculuk
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Mersin Otoyolu’nda, yolcu servisinin tavanındaki port bagaja aşırı yüklediği ev eşyalarına rağmen 120 kilometre hızı aşan sürücünün tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Adana-Mersin Otoyolu’nda, yolcu servisinin üzerine bağladığı koltuk, sandalye ve yatakla, 120 kilometreden yüksek bir hızla ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Üst üste yığılarak yolcu servisine bağlanan eşyalar tehlike saçarken, sürücünün rahat tavırları ise dikkat çekti. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, sürücünün ise hızla ilerlediği kaydedildi.

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