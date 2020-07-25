Aşırı yüklü minibüsle ölümüne yolculuk

Adana-Mersin Otoyolu’nda, yolcu servisinin üzerine bağladığı koltuk, sandalye ve yatakla, 120 kilometreden yüksek bir hızla ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Üst üste yığılarak yolcu servisine bağlanan eşyalar tehlike saçarken, sürücünün rahat tavırları ise dikkat çekti. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, sürücünün ise hızla ilerlediği kaydedildi.