Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı: 2’si polis 4 yaralı

Kaza, saat 00.30 saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen Doğukan U. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapılan polis noktasına daldı. Otomobil önce polis memuru Rıdvan Güneş’e, ardından da polis aracına çaptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, o sırada uygulama noktasında bulunan Şuayip Günay yönetimindeki 16 BF 105 plakalı başka bir otomobile çarptı. Otomobilin çarptığı polis memuru Rıdvan Güneş yol kenarına savrularak ağır, polis aracında bulunan Ersin Güneş ile otomobillerin sürücüleri Doğukan U. ve Günay yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 2’si polis 4 yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan polis memuru Rıdvan Güneş’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan, aşırı süratli olduğu ileri sürülen otomobilin sürücüsü Doğukan U.’nun hastanede yapılan kontrolünde 2.27 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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