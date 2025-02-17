Aşırı soğuklar tüm yurtta geri dönüyor! İstanbul’da önce yağmur sonra kar… Meteoroloji’den 7 il için sarı uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık son tahminlerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Son değerlendirmelere göre, hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde önce kuvvetli yağmur görüleceğini, salı günü ise sıcaklığın hızla düşeceğini belirten Çelik, çarşamba yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.

Çelik, bugün Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini, yağışların Marmara Bölgesi'nin Karadeniz'e bakan illeri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, Kırklareli'nin kıyı kesiminde kuvvetli yağmur şeklinde görüleceğini aktardı.

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Salı günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık düşüşlerine sebep olacağını dile getiren Çelik, çarşambadan itibaren yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalmasıyla kuzey, iç ve doğu bölgelerde çoğunlukla kar olmak üzere yağışlar görüleceğini kaydetti.

Çelik, yağışların özellikle Karadeniz'in kıyıya bakan illerinde ve Doğu Anadolu bölgesinde yer yer kuvvetli olacağına dikkati çekti.

İSTANBUL'DA KAR TEKRAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

İstanbul'da bugün kuvvetli yağmur beklendiğini belirten Çelik, salı yağmurun şiddetini azaltacağını, çarşamba karla karışık yağmur görüleceğini, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise kar yağışı beklendiğini bildirdi.

BİR UYARI DA AKOM'DAN: KUVVETLİ GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklığın hızla düşeceğini, 19 Şubat Çarşamba başlayacak kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresinin, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği, hava sıcaklığının 0-3 derece arasında seyredeceği belirtildi.

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Bugünden itibaren İstanbul'da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağı, hava sıcaklığının hızla düşmesiyle 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, 20 Şubat Perşembe günü devam edeceği öngörülen kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceği ifade edildi.

Açıklamada, hava sıcaklığının 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredeceği ve 26 Şubat-5 Mart arasında normale dönmesinin beklendiği ifade edilerek, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

BARAJLARIN SON DOLULUK ORANI

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AKOM'un açıklamasında, İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 61,42 seviyesine ulaşarak toplam 533 milyon metreküp su seviyesine çıktığı, deniz suyu sıcaklığının ise 9 derece olarak ölçüldüğü de kaydedildi.

ZORUNLU OMADIKÇA ÖZEL ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada ayrıca, 'Sizlerden beklentimiz zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanız, çıkılması durumunda da mutlaka kar lastikli araçlarınız ile trafiğe çıkmanızdır. Zorunlu haller dışında toplu taşımayı tercih etmeniz ve acil durumlar için ALO 153 ile iletişime geçmenizdir.' ifadeleri kullanıldı.

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Çelik, "Şu anda İstanbul'da kar yağışlarının çok kuvvetli olmasını beklemiyoruz ama geçtiğimiz sistemden biraz daha fazla hissedilecek diyebiliriz. Yerde kar örtüsü bırakma ihtimali daha yüksek." dedi.

İstanbul'da 10-11 derece olan sıcaklıkların çarşamba ve perşembe 4 ila 5 derecelere kadar düşeceğini aktaran Çelik, en düşük sıcaklıkların ise söz konusu günlerde sabah saatlerinden itibaren sıfır derece civarında olacağını vurguladı.

BAŞKENTTE SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINDA OLACAK

Çelik, Ankara'da sıcaklıkların hızla düşeceğini belirterek, yarın hafif yağmur görüleceğini dile getirdi.

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Salıdan itibaren karla karışık yağmur, çarşamba ve perşembe ise kar görüleceğini bildiren Çelik, Ankara'daki karın çok kuvvetli olmayacağını, çoğunlukla hafif şiddette yağış beklendiğini ifade etti.

Çelik, başkentte hafta sonunda 11-12 dereceleri gören sıcaklıkların hafta ortasında 2 ila 3 derecelere kadar düşeceğini kaydederek, "Bu sistemle birlikte önümüzdeki hafta sonunda gün boyu sıcaklıkların sıfırın altında olduğu günleri de yaşayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İZMİR'DE SICAKLIK 7 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İzmir'de iki gün boyunca yağmur beklendiğini bildiren Çelik, yarın kuvvetli sağanak, salı yağış görüleceğini, çarşambadan itibaren yağış beklentisi olmadığını ancak İzmir'de de sıcaklıkların düşeceğini söyledi.

Çelik, İzmir'de 15 ila 16 derece civarında olan en yüksek sıcaklıkların 7 ila 8 derecelere kadar düşeceğine dikkati çekerek, "mgm.gov.tr" adresinden güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesini tavsiye etti.

ANKARA, VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da yağışlar kar şeklinde olacak. Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. İzmir'de de sıcaklık düşecek, yağışlar yağmur şeklinde olacak.

Sarı kod ile uyarılan iller şöyle:

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

KIRKLARELİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞIYOR

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 11

İSTANBUL: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

İzmir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 19

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13