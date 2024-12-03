Aşırı soğuklar geliyor: Donacağız! Yağışlar devam edecek mi? Yılbaşında hava nasıl olacak?

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Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kasım ayının son haftalarında sıcaklık bir anda 10 ila 15 derece düşerken, yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı görüldü.



Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aşarken birçok şehirde de yollar kapandı, okullar tatil edildi. Aralık ayında ise kar yağışı yerini şimdilik yağmura bırakarak devam ediyor.







Peki kasım ayının son haftalarında yaşanan aşırı soğuma aralık ayında da devam edecek mi? Önümüzdeki iki-üç hafta nasıl bir hava bekleniyor? Yılbaşında kar yağışı olacak mı?



İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ile mercek altına aldık.



‘YAĞMURLAR GÖRÜLSE DE YETERLİ DEĞİL’



“Bu yaz küresel ısınma nedeniyle hava sıcaklıklarında rekorlar kırıldı. Yağışların düşük olması bireyleri, hatta devletleri tedirgin ediyor. Çünkü barajlar alarm veriyor” diyen Dr. Güven Özdemir, Marmara Bölgesi’nden örnek vererek şu bilgileri paylaştı:

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“Marmara’da ekimde normaline göre yağışlar yüzde 81, geçen yıla göre yüzde 60 azaldı. Bunun sebebi, bir yıl boyunca Azor Yüksek Basıncı’nın etkisinde kalmamız. Kasım ayı da çok farklı geçmedi. Yağmurlar görülse de henüz yeterli değil. Örneğin, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 28’lerde, Türkiye genelinde de bu durum yüzde 40 ila 50 arasında seyrediyor. Ekosistemin korunması için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerekiyor. Karar vericiler de riskin ne kadar büyük olduğunu, gelecek felaketlerin önüne geçebilmek için, risk planlarını hazır halde tutmalılar.”





‘ARALIK AYININ İLK İKİ HAFTASINDA YAĞIŞLAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK’

EGE VE AKDENİZ KIYILARINDAKİ SEL RİSKİNE DİKKAT!



ARALIK AYININ İKİNCİ HAFTASINDAN SONRA DONACAĞIZ!



‘YILBAŞINA KARLA GİREBİLİRİZ’



Fotoğraflar: iStock

Kasım ayının son haftasında yaşanan soğuk havaların devam edeceğine dikkat çeken Dr. Güven Özdemir,ifadelerini kullandı.Ayrıca Dr. Özdemir,şeklinde konuştu.Aralık ayının ikinci haftasından sonra genel olarak Orta ve Batı Avrupa’nın büyük ölçüde yüksek basınç etkisinde kalma ihtimalinin ağır bastığına dikkat çeken Dr. Güven Özdemir,dedi ve ekledi:Yılbaşında yurdun bazı bölgelerinde kar yağışları olabileceğine dikkat çeken Dr. Güven Özdemir, İstanbul’da da kar ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Dr. Özdemir,ifadelerini kullandı.