Aşırı soğuklar geliyor: Donacağız! Yağışlar devam edecek mi? Yılbaşında hava nasıl olacak?

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 11:38
Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kasım ayının son haftalarında sıcaklıkların 10-15 derece düşmesiyle birlikte birçok bölgede kar yağışı görüldü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aşarken, yollar kapandı ve okullar tatil edildi. Aralık ayında ise kar yağışı şimdilik yerini yağmura bırakmış durumda. Peki önümüzdeki bir-iki hafta hava nasıl olacak? Yılbaşında kar bekleniyor mu? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, hurriyet.com.tr’ye anlattı.
Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kasım ayının son haftalarında sıcaklık bir anda 10 ila 15 derece düşerken, yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı görüldü.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aşarken birçok şehirde de yollar kapandı, okullar tatil edildi. Aralık ayında ise kar yağışı yerini şimdilik yağmura bırakarak devam ediyor.
Peki kasım ayının son haftalarında yaşanan aşırı soğuma aralık ayında da devam edecek mi? Önümüzdeki iki-üç hafta nasıl bir hava bekleniyor? Yılbaşında kar yağışı olacak mı?
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ile mercek altına aldık.
‘YAĞMURLAR GÖRÜLSE DE YETERLİ DEĞİL’
“Bu yaz küresel ısınma nedeniyle hava sıcaklıklarında rekorlar kırıldı. Yağışların düşük olması bireyleri, hatta devletleri tedirgin ediyor. Çünkü barajlar alarm veriyor” diyen Dr. Güven Özdemir, Marmara Bölgesi’nden örnek vererek şu bilgileri paylaştı:
“Marmara’da ekimde normaline göre yağışlar yüzde 81, geçen yıla göre yüzde 60 azaldı. Bunun sebebi, bir yıl boyunca Azor Yüksek Basıncı’nın etkisinde kalmamız. Kasım ayı da çok farklı geçmedi. Yağmurlar görülse de henüz yeterli değil. Örneğin, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 28’lerde, Türkiye genelinde de bu durum yüzde 40 ila 50 arasında seyrediyor. Ekosistemin korunması için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerekiyor. Karar vericiler de riskin ne kadar büyük olduğunu, gelecek felaketlerin önüne geçebilmek için, risk planlarını hazır halde tutmalılar.”‘ARALIK AYININ İLK İKİ HAFTASINDA YAĞIŞLAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK’
Kasım ayının son haftasında yaşanan soğuk havaların devam edeceğine dikkat çeken Dr. Güven Özdemir, “Kasım sonunda hava sıcaklıkları bölgelere göre değişse de zaman zaman normallerin 10-15 derece altında olduğunu gördük. Artık havalar iyiden iyiye soğuyarak kış moduna geçtik. Rakımı yüksek kesimlerde etkili kar yağışları da oldu. Aralık ayının ilk iki haftası genelde Orta Akdeniz üzerinden gelecek Alçak Basınç Sistemi’nin etkisinde kalacak. Aralıklı olarak Ege, Akdeniz’in batı ve orta kesimleri, Trakya, Marmara ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinin yağış alma ihtimali yüksek görülüyor”
ifadelerini kullandı.EGE VE AKDENİZ KIYILARINDAKİ SEL RİSKİNE DİKKAT!
Ayrıca Dr. Özdemir, “Ege ve Akdeniz kıyılarında yüksek sel riskine karşı dikkatli olunmalı ve tedbir alınmalı. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali de görülüyor”
şeklinde konuştu.ARALIK AYININ İKİNCİ HAFTASINDAN SONRA DONACAĞIZ!
Aralık ayının ikinci haftasından sonra genel olarak Orta ve Batı Avrupa’nın büyük ölçüde yüksek basınç etkisinde kalma ihtimalinin ağır bastığına dikkat çeken Dr. Güven Özdemir, “Bu bizim için olumlu olabilir. Azor Yüksek Basıncı’nın Avrupa içlerine kadar sokulması, Polar Vorteks'in bozulmasıyla birlikte İskandinav ülkeleri ve kutuplar üzerinden kutupsal jet akımlarıyla soğuk hava kütlelerinin Doğu Avrupa ve ülkemize gelecektir”
dedi ve ekledi:“Buna paralel olarak İzlanda çıkışlı alçak basınçlar ve Atlantik salınımıyla birlikte etkili yağmur ve kar yağışları getirebilir. Özetle aralık ayının ikinci haftasından sonra hava çok soğuyabilir. Deniz etkisini de unutmamak gerekiyor. Kuzeyli rüzgarlarla kutuplar üzerinden gelecek soğuk hava, Karadeniz üzerinde daha da kuvvetlenerek geldiğinde yağış etkisi daha fazla olacaktır.”
‘YILBAŞINA KARLA GİREBİLİRİZ’
Yılbaşında yurdun bazı bölgelerinde kar yağışları olabileceğine dikkat çeken Dr. Güven Özdemir, İstanbul’da da kar ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Dr. Özdemir, “İstanbul’da Aralık ayının ikinci yarısında soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle ekstrem hava olayları görülebileceğini belirtti. Aralık ayının son günlerinde düşük bir ihtimal olsa da kar alma olasılığı var. Yılbaşına karla girebiliriz”
ifadelerini kullandı.Fotoğraflar: iStock