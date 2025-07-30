×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aşırı sıcaktan elektrik telleri patladı! Kent karanlığa büründü

Güncelleme Tarihi:

#Aşırı Sıcak#İskenderun#Elektrik Kesintisi
Aşırı sıcaktan elektrik telleri patladı Kent karanlığa büründü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 08:57

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle genleşen elektrik tellerinde meydana gelen patlamalar vatandaşları tedirgin etti.

Haberin Devamı

Olay, İskenderun'a bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcak havaların etkisiyle klima ve elektrikli cihaz kullanımının artması sonucu elektrik tellerinde genleşme yaşandı.

Genleşmeyle tellerde arka arkaya patlamalar meydana gelirken, kıvılcımlar çevreye saçıldı. O anlar, 19 yaşındaki Oğuzhan Sevinç'in cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aşırı sıcaktan elektrik telleri patladı Kent karanlığa büründü
ARDI ARDINA PATLAMA OLDU

Patlama anını kayıt altına alan Sevinç, "Havaların ısınmasıyla klima kullanımı arttı. Pervaneler çalışıyor, elektrik yoğun kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde elektrik tellerinde kıvılcımlar çıktı. Ardı ardına üç dört defa patlama oldu. Mahalle karanlığa büründü, elektriklerimiz kesildi" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşırı Sıcak#İskenderun#Elektrik Kesintisi

BAKMADAN GEÇME!