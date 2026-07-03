Aşırı sıcaklardan korunma uyarısı: 'Beslenme çok önemli'

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İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Ekici, son günlerde artan sıcaklar nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. Nemli ve sıcak havaların insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapan Ekici, vatandaşların sıcaklardan korunmasını ve mümkün olduğunca 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesini istedi. Ekici, ”Yazın en sıcak ve nemli dönemine girdiğimiz bu günler riskli grup diye tabir ettiğimiz yaşlı, çocuk, hamile ve kronik hastalığı (hipertansiyon, kalp yetmezliği, kanser, böbrek yetmezliği gibi) bulunan vatandaşlarımız açısından zor bir dönemdir. Bundan dolayı risk grubunda yer alan vatandaşlarımızın bu dönemde sağlıklarına çok daha fazla dikkat etmeleri gerekir” dedi.

Sıcak ve nemli havadan korunmanın yolları hakkında bilgi veren Ekici “Alınacak bazı basit tedbirlerle sıcak hava ve yüksek nemin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bir miktar azaltmak mümkün. Mesela güneş ışınlarının dünyamıza en dik geldiği saatlerde mümkünse dışarıya çıkılmamalı, çıkılması gerekiyorsa gölge yerler tercih edilmeli, hava akımı olmayan kapalı mekanlarda klima veya vantilatör kullanılmalı, aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı, alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli, günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli, mevsim meyveleri, yeşil yapraklı sebzeler mutlaka öğünlerimizde yer almalı, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmeli ve sık aralıklarla duş alarak vücudun ısısı düşürülmelidir” ifadelerini kullandı.

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Ekici, sıcak havadan etkilenme ya da güneş çarpması durumunda kişilerin gölge, serin bir yere alınıp sırt üstü yatırılması gerektiği ve bol su verilmesinin uygun olacağını ifade ederek “Normalde ani soğuk şok etkisi yapar ama sıcak çarpmalarında kişiye olabildiğince soğuk uygulama yapmakta fayda vardır. Bunları yaptıktan sonra vakit geçirmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı veya kendi imkânlarımız ile güneş çarpması yaşayan kişiyi en yakın sağlık kuruluşuna götürmeliyiz” dedi.

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‘SICAK HAVALARDA BESLENME ÇOK ÖNEMLİ’

Beslenmenin her dönemde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Ekici, sıcak havalarda beslenmenin daha da bir önem kazandığını belirterek “Genel olarak kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Fakat yaz aylarında kahvaltı yapmak daha da önemlidir. Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt, doğal meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları gibi tatlılar tercih edilmelidir. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı önemlidir. Sıvı alımı, vücutta oluşan toksinlerin atılmasında, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında ve metabolizma dengesinin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yaz aylarında her gün en az 2-2,5 litre su içilmelidir. Besin zehirlenmeleri, aşırı sıcakların gözlendiği yaz aylarında artan hastalıklardan biridir. Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulan potansiyel riskli besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilmemelidir. Sıcak yaz aylarında özellikle virüslerden kaynaklanan bebek ve çocuklarda yaygın olarak görülen ishallerin önlenmesinde el temizliği, sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkamak çok önemlidir. İshal vakalarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” diye konuştu.