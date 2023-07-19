Aşırı sıcaklarda yeni hayat... Binalar beyaza boyansın

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İTÜ İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sıcak hava dalgalarına karşı alınması gereken önlemleri anlattı: “Sıcak hava dalgaları doğanın bir kanunudur. Buna göre yaşamımızı düzenlemeli, tedbir almalıyız. Kentlerde hava koridorlarının kapatılması, deniz kıyısına yapılan set gibi binalar sıcaklığı arttırıyor. Bir de bunun üzerine kent ısı adası 9 derece ekliyor. İklim değişikliğinden de 1 derece ekleyin. Hepsi üst üste geldiği zaman, özellikle apartmanların üst katlarında yaşlılar, çocuklar, obezler, kronik hastalığı olanlar ve yatalaklarda ölümcül oluyor.

Belediyelerin asfalt yolların bir kısmını, meydanları beyaza boyaması gerekiyor. Artık İstanbul gibi kentlerimizde, Bodrum gibi açık renkle binaların boyanması lazım.

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YEŞİL ÇATILAR GEREK

Kent ısı adasını azaltıcı etkiler üzerinde çalışıyor olmamız gerek. Yeşil çatılara ağırlık vermemiz lazım. Beyaz olunca güneş ışınları geri yansıyacak. Beyaz boya ışınları yutmayacağı, yutup sonra da geri salmayacağı için kent ısı adası da düşük değerde olacak. O yüzden artık herkesin kafasına göre boyamaktan vazgeçmesi gerekli. Yeşil çatılar kullanmak çok önemli. Ağustos, eylülde bu sıcakların devam ihtimali yüksek.”