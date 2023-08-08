Aşırı sıcaklarda su kullanımına ilk yasak Diyarbakır’da geldi

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DİSKİ Genel Müdürlüğü'nce mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 45 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirildi. Yasaklar, 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 2'nci maddesine dayandırıldı. İçme suyu kesintilerinin önüne geçmek için 1-31 Ağustos tarihleri arasında iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamaları hortum ile yapılamayacak. 8-12 Ağustos'ta (5 gün) 151 akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında, 8-10 Ağustos'ta (3 gün) 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkaması yasaklandı. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin zabıta ekipleri de tespitler neticesinde kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca 1295 TL idari para cezası uygulanacak.

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​DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine dikkat çekip, " Diyarbakır 'ımızda su tüketiminin arttığı bugünlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan suyumuz; Dicle Barajı'ndan temin edilerek musluklardan içilebilir kalitede olarak ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın insani tüketim amaçlı kullandığı sularda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla tedbirler alıyoruz" dedi. (DHA)

İSTANBUL’UN SU İHTİYACINI SAĞLAYAN KAZANDERE VE PAPUÇDERE BARAJLARI KURUDU

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 baraj son 9 yılın en düşük seviyelerine kadar gerilerken, Kırklareli’nde bulunan Kazandere ve Papuçdere Barajlarında artık hayvanlar otluyor.

BARAJLARDA SON DURUMU İSKİ PAYLAŞTI

Ülkede etkili olan hava sıcaklıkları sebebiyle mega kent İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre 10 barajın doluluk oranı 35.36 olarak ölçüldü.

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Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacının karşılayan Kazandere ve Papuçdere Barajları kurudu. Kuruyan barajların yüzeyi otlarla kaplanıp yeşil renge bürünürken, hayvanlar suyun çekildiği alanlarda otluyor. (İHA)

ÇANAKKALE'DE BARAJLARDA KRİTİK SEVİYE

Çanakkale merkez ve ilçeleri bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca, barajlardaki su seviyesi düştü. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, yağışların olmaması ve barajların doluluk oranının yükselmemesiyle oluşan kuraklık sebebiyle tarımsal sulama alanlarında kullanılan suyun doğru bir şekilde kullanılmasını ve hiçbir şekilde boşa harcanmaması gerektiğini belirtti. Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı yaklaşık 23 milyon metreküpte kaldı. Yaşanan kuraklık nedeniyle sulama yapılan 89 bin hektar tarım arazisinin yaklaşık 45 bin hektar alanı sulama yapılamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

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Çanakkale’de kurak bir yıl geçirdiklerini belirten Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, “Son zamanlarda bahar yağmurları güzel yağmıştı ama geriye dönük baktığımızda kış yağmurları olmadığı için bahar yağmurları geçici bir çözüm olmuştu. Hububat ürünlerinde güzel bir verim aldık. Bu yıl sezona başladığımızda Atikhisar Barajı'nın seviyesi yüzde 52’ydi, şu anda ise bu seviye yüzde 40’lara kadar düştü. Artık Çanakkale için hem tarımsal amaçta, hem de içme suyunda sıkıntı olacağı bariz bir şekilde belli oldu. Çanakkale Belediyesi’nden, üreticiden ve meskenlerden önerimiz şu, artık su dünyada, Türkiye’de ve Çanakkale’de çok değerli hale geldi. Tarımsal amaçlı kullanılan suyun artık bundan sonra daha doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini ve suyun hiçbir şekilde boşa harcanmamasını istiyoruz” dedi.

(MS-SO-Y)