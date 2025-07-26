Aşırı sıcaklarda serinlemenin yöntemini buldular! "İçindeyken ayağım titriyor, durduramıyorum"

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Sıcak hava ve nemin tavan yaptığı kentte serinlemek isteyen vatandaşlar, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi’nde bulunan doğal kaynak suyunda serinlediler. Sıcak havalarda vatandaşların vazgeçilmezi olan kaplıca, bölgedeki birçok insan tarafından tercih ediliyor.

Sıcak havada buz gibi doğal kaynak suyunun tadını çıkaran Bektaş Alın, "Havalar çok sıcak, buraya yüzmeye geliyoruz. Adana’ya göre burası daha sıcak, her gün gelmek istiyoruz. Yanıyoruz, nefes alınmıyor dışarıda ama suyun içinde ayağım titriyor, durduramıyorum" dedi.

"SICAK HAVALARIN TEK ÇÖZÜMÜ ILICA"

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Arkadaşlarıyla yüzmeye gelen ve sıcak havalardan bunalan İbrahim Yamaç, "Yanıyoruz, hatta çok feci şekilde yanıyoruz. Sıcak havaların tek çözümü ılıca ve herkesi bekleriz. Arkadaşlarımla geldik, hepimiz buradayız. Suda atlarken çok güzel serinliyoruz" şeklinde konuştu.